Hokule’a Tamarii Teissier est Miss Punaauia

Le grand concours de beauté de la ville de Punaauia était de retour samedi, dans une soirée d’élection placée sous le signe du spectacle et du spectaculaire avec une thématique inédite : « Les Miss en fête ». C’est Hokule’a Tamarii Teissier qui a remporté la couronne. Taiamani Teiho est première dauphine, Poerava Bernardino deuxième dauphine, et Alison Teremate est Miss Heiva.

La cérémonie a transporté le public avec une succession de tableaux modernes, glamour et éclectiques. Sous les projecteurs, les huit prétendantes à la couronne ont dévoilé leur charme et leur personnalité pour tenter de convaincre le jury et le public, ce dernier venu en nombre et en pleine effervescence.

L’animation musicale a d’bord été assurée par le chanteur de Punaauia, Douglas Tuahine. Après le discours de tavana Simplicio Lissant, la fête a commencé avec les Miss dansant avec le groupe « All In One » suivi d’un défilé des lauréates des éditions précédentes. Dans leur second passage les miss ont fait la « bringue », avant de revenir sur scène vêtues de créations libres confectionnée par les candidate et leur famille. La chanteuse Kauana animait l’entracte avant le troisième passage très attendu : le défilé en maillot de bain local. Le quatrième et dernier passage, en tenue de soirée, sur le thème du bal du Tiurai . Puis c’est sur la prestation de danse du groupe Ia ora te hura que le jury, présidé par Alberto V., s’absente pour délibérer et décider qui allait succéder à Kalani Li Chao Itchner. Après un suspense savamment entretenu par le présentateur Mickey Spitz, le verdict tombe et sacre Hokule’a Tamarii Teissier Miss Punaauia 2022, suivie par sa première dauphine, Taiamani Teiho. La seconde dauphine est Poerava Bernardino. Quant à Miss Heiva, c’est Alison Teremate.

« J’ai adoré cette aventure ! »

La grande gagnante a 18 ans, était la plus jeune des candidates. Elle est étudiante en économie et littérature anglaise. « Une soirée riche en émotions, c’était beaucoup d’amour, de joie, de merveilles, c’était incroyable ! Une expérience qui arrive une seule fois dans sa vie. J’incite fortement à participer au moins une fois. Cette élection est un tremplin pour moi, j’ai adoré cette aventure. Être miss c’est représenter sa commune, aller à la rencontre de sa population et avoir de l’ambition dans la vie. Chaque femme a ces qualités. »

Kalani Li Chao Itchner, qui avait été élue Miss Punaauia en 2019, aura conservé sa couronne plus longtemps que prévu en raison de la crise sanitaire. Elle a tenu son rôle jusqu’au bout, gracieusement remercié les organisateurs et souhaité un beau règne à Hokule’a. « C’était une superbe soirée, un événement magique, les filles se sont données à fond, tu voyais qu’elles s’amusaient.. Je tenais à féliciter toute l’équipe. Le show était magnifique mais derrière il y’a les petites mains, donc on n’oublie personne ! Merci à tous d’être venus si nombreux. Que la miss profite de ses années de règne car miss Punaauia c’est généralement tous les deux ans. Qu’elle aille à la rencontre de la population et qu’elle profite de chaque instant. Je lui souhaite tout le bonheur. »

Simplicio Lissant : « Je suis un tavana heureux ce soir »

« Je suis un tavana heureux ce soir, tout c’est bien déroulé, a conclu le maire de Punaauia. Je ne peux que souhaiter un bel avenir à notre miss, Hokulea, qui va représenter la commune, faire honneur à toute la population de Punaauia dans le cadre de nos festivités. On va fêter le jubilé, les 50 ans de la commune, ce n’est pas commun. Il y’a aussi la cueillette des oranges et tous les autres évènements de la commune. Nous souhaitons aussi la préparer à Miss Tahiti et pourquoi pas à Miss France. »

Texte et photos : Victoire Brotherson et Stéphane Sayeb-TahitiZoom