96 Polynésiens sont morts du Covid

Les autorités ont annoncé ce lundi cinq décès supplémentaires liés à la pandémie, survenus durant le weekend. Les rythmes de contamination et d’hospitalisation continuent cependant leur baisse.

Le virus continue de faire des dégâts au fenua. 96 personnes, pour la plupart âgées et présentant des facteurs de risque (obésité, diabète, maladies chroniques…) sont décédées après une contamination, dont 12 dans la dernière semaine. L’ensemble des décès ont lieu au CHPF, où 60 patients atteints de symptômes graves sont hospitalisés en filière Covid ce lundi. 22 d’entre eux, qui présentent des risques de défaillances vitales, sont pris en charge en service de réanimation. Des chiffres qui, malgré quelques oscillations, baissent de semaine en semaine : le nombre d’hospitalisation atteignait 74 il y a deux semaines et 99 il y a un mois.

La courbe des contaminations, en tout cas celles qui sont repérées après un test de dépistage, montre une décrue beaucoup plus marquée. Les autorités n’ont confirmé que 593 nouveaux cas ces 7 jours, contre 1 086 il y a deux semaines et entre 2 000 et 2 500 cas hebdomadaires au pic de l’épidémie début novembre.

Les autorités ont au total detecté 15 747 cas depuis le début de la crise mais les spécialistes estiment que le nombre de cas réel pourrait être jusqu’à 5 fois plus élevé.