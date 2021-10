À Arue, Octobre rose libère la parole des femmes

Une dizaine de femmes ont participé à la discussion, organisée ce mercredi matin, par la mairie de Arue au To Tatou Fare de Erima, à l’occasion d’octobre rose. Natacha Helme, présidente de la Ligue contre le cancer, et Anne Perrault d’Amazones Pacific, ont présenté leur association et expliqué quelles étaient les bonnes actions à mettre en place, avant qu’une discussion soit lancée où toutes ont pu parler de leurs peurs, expériences et espoirs.

À l’occasion d’octobre rose, la maire de Arue organisait une matinée de discussion au To Tatou Fare de Erima, maison de quartier où les gens peuvent se retrouver, jardiner et participer à des animations. Une dizaine de femmes étaient présentes. Elles ont d’abord écouté Natacha Helme, présidente de la Ligue contre le cancer et Anne Perrault d’Amazones Pacific, avant de débattre et de raconter leur propre expérience. Natacha Helme a réexpliqué l’importance de la prévention : la mammographie pour les femmes à partir de 50 ans, tous les deux ans et prise en charge par la direction de la santé, mais également l’autopalpation, utilisant un buste en plastique et des photos pour entrer dans les détails et décrire les gestes exacts à faire. « Est-ce que certaines font la mammographie, ici ? » interroge-t-elle. Quelques mains se lèvent, une participante souffle à sa voisine qu’elle ne loupe aucun rendez-vous tous les deux ans. Celle-ci témoignera ensuite de son souvenir de sa maman malade, très émue en se rappelant les souffrances endurées par sa mère et marquée par le message qu’elle a laissé à ses filles : « Aller faire votre mammographie. » Natacha Helme répète le même message inlassablement : l’importance de la prévention qui permet de détecter la maladie au plus tôt et offre plus de chance d’avoir des traitements moins lourds et bien sûr de guérir. Si la mairie de Arue a commencé par le quartier Erima, ce n’est pas par hasard. Yolande Bennett, deuxième adjointe au maire et organisatrice de l’opération, a appris que certaines femmes fréquentant la maison de quartier hésitaient à consulter ou faire leur mammographie. C’était donc le lieu idéal pour aller vers elles et mettre les participantes en confiance.

Qu’elles s’ouvrent et s’expriment sur la maladie : c’était l’objectif de ce rendez-vous. Yolande Bennett explique qu’un bus sera mis en place par la mairie pour les accompagner à leurs rendez-vous si certaines ont des problèmes de déplacements. Anne Perrault d’Amazones Pacific, qui est intervenue après Natacha Helme, a parlé de sa propre expérience de la maladie, évoquant sa solitude et les difficultés à surmonter les traitements lourds. « Amazones Pacific vient aujourd’hui en aide à toutes les femmes touchées par le cancer. On les accompagne pendant et après la maladie. Le cancer bouleverse une vie de couple. Nous proposons des activités, des discussions, c’est un soutien entre femmes, on partage nos expériences, on se donne des trucs et astuces. » La tavana Teura Iriti était également présente ce matin pour accueillir les participantes.

En plus de la décoration sur les ronds-points, la mairie s’est également allumée en rose pendant ce mois d’octobre pour sensibiliser les familles, les femmes bien sûr mais les hommes aussi. Yolande Bennett espère pouvoir pérenniser ce genre d’action et multiplier les discussions dans les quartiers pour enfin réussir à convaincre les femmes de se faire dépister.