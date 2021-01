À Faa’a, les redevances communales sont désormais payables en ligne

La commune de Faa’a a dévoilé une nouvelle plateforme de paiement en ligne nommée « Peneweb ». Le but : permettre aux administrés de payer en ligne leurs redevances pour les ordures ménagères, l’eau et les panneaux publicitaires. C’est une première en Polynésie.

« La crise sanitaire a accéléré le processus de mise en place de ce moyen de paiement (…) Depuis un certain temps, la population est invitée à limiter les déplacements, donc la plateforme est une réponse à cette problématique », explique d’emblée Heimana Bessert, chef du service facturation, taxes et recouvrement à la mairie de Faa’a. Ce dispositif, qui s’appuie sur le portail OSB, trouve les origines de son nom dans le mot « pene » qui se traduit par « pièce de monnaie ».

Un paiement en trois fois

La municipalité propose également une nouveauté supplémentaire via la plateforme. Chaque administré pourra effectuer le paiement en trois fois. Pour y parvenir, rien de simple : il suffit d’avoir une carte bancaire et un accès internet. « L’administré doit se connecter une fois sur la plateforme, mettre ses coordonnées bancaires. Il faudra saisir le paiement en une seule fois et l’administré sera prélevé selon les montants définis sur les trois prochains mois », détaille Heimana Bessert.

Prochaine étape : communiquer plus rapidement avec les administrés

D’ici quelques mois, les administrés pourront aussi directement communiquer avec le service facturation, taxes et recouvrement de la mairie. Objectif : faciliter le dialogue et la communication avec les redevables. « Nous en sommes qu’au début (…) À terme, la plateforme sera un moyen de communication », indique Heimana Bessert.

Le guide explicatif est disponible sur le site https://www.faaa.pf/. Pour plus de renseignements, les usagers sont invités à se rapprocher du service Facturation, taxes et recouvrement au 40 800 960.