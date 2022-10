À Huahine, un nouveau fare d’accueil et bientôt un nouvel atelier

Alors que l’île est en ébullition pour le départ de la Hawaiiki Nui Va’a, la mairie de Huahine a inauguré son nouveau fare d’accueil sur les quais du village. Parmi les participants à la cérémonie, le ministre de l’agriculture Tearii Alpha qui a visité le chantier du premier atelier d’agro-transformation de l’île.

Des airs de fête à Huahine. L’île accueille depuis quelques jours sportifs, équipes et passionnés de va’a qui viennent prendre part au grand départ de la Hawaiki Nui, mercredi. Plusieurs membres du gouvernement sont de la partie. L’occasion était trop belle pour le maire Marcelin Lisan qui en a profité pour faire inaugurer le nouveau Fare d’accueil de la commune, situé sur le quai du village. Le fare existant avait préalablement été démoli, et le ponton adossé au fare a lui aussi été réhabilité « en prévision justement de l’affluence pendant cette période ». Un monument en pierre dédié à la mythique course de Va’a trône désormais à proximité du site. Coût total de la rénovation : 21 millions de francs pour 8 mois de travaux. Les installations doivent aussi aider Huahine a tirer au mieux parti des escales de navires de plus en plus nombreuses – 96 depuis le début de l’année pour un total de 20 000 passagers – et des charters nautiques, qui ont eux aussi fait de « l’île authentique » une escale prisée.

Parmi les participants à cette inauguration, le président Édouard Fritch, le maire de Bora Bora et président de l’assemblée Gaston Tong Sang, mais aussi Tearii Alpha. Le ministre de l’Agriculture et du Foncier est venu accompagner la campagne de promotion des produits locaux déployés à l’occasion de l’Hawaiki Nui. Sous le slogan « les produits locaux, carburant des aito », elle consistera à proposer aux athlètes de la course du ma’a Tahiti et de l’eau de coco tout au long de l’évènement. Le membre du gouvernement en a profité pour se rendre sur le chantier du premier atelier d’agro-transformation de Huahine. Un investissement de 70 millions de francs pour ces 130 m2 qui doivent être confiés, après un appel à candidature en novembre, à un opérateur privé à partir de janvier. Pas une initiative isolée : au total, ce sont 9 unités de ce type – 6 aux Raromatai et 3 à Tahiti -, pour un montant total d’investissement de 600 millions Fcfp, financés par l’État et le Pays, qui doivent sortir de terre. « Ces bâtiments permettront notamment de transformer les produits agricoles vivriers (Taro, Uru, Umara, etc.) destinés à la restauration scolaire », précise le gouvernement.

Avec communiqué