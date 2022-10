Le Téléthon Polynésie lance un appel aux organisateurs d’événements

Faute de temps, l’antenne locale du Téléthon Polynésie ne lancera pas, cette année encore, sa traditionnelle vente de tee-shirts. L’association compte donc sur les partenariats et les initiatives privées pour pouvoir récolter des fonds et soutenir la recherche contre les myopathies et autres maladies génétiques, rares, évolutives et lourdement invalidantes.

Voilà deux ans que les actions du Téléthon Polynésie, crise sanitaire oblige, n’ont pas pu être menées comme à l’accoutumée. Et le retour à la normale n’est pas pour cette année : pour l’organisme l’essentiel est d’abord de se réorganiser pour relancer l’activité. « La coordination pour l’antenne locale en Polynésie est bien en place. Les rôles sont bien répartis« , insiste le coordinateur Ernest Marchal, qui a créé un nouveau bureau de cinq membres. Cependant, l’opération phare, la vente de tee-shirts habituellement organisée chaque année, ne pourra pas être réinstaurée pour cette édition 2022. En cause, le temps qui a manqué au nouveau bureau récemment constitué. L’évènement est normalement préparé à partir du mois de juin, mais « nous n’avons pas pu nous organiser en amont avec toutes les sociétés qui participent au financement de cette opération« , explique Ernest Marchal.

Mais la grande collecte annuelle, qui vise à financer l’AMF-Téléthon et la lutte contre les maladies génétiques, rares, évolutives et lourdement invalidantes, aura tout de même lieu cette année en Polynésie. L’antenne locale compte sur les initiatives privées d’associations qui permettent de réunir « pas mal d’argent » au bénéfice de la recherche. « Nous essayons de favoriser toutes les actions menées par des bénévoles, les organisateurs d’actions à l’échelle de la Polynésie française, comme les pompiers, les écoles, les initiatives de professeurs, de clubs, etc. Nous comptons beaucoup sur ces initiatives pour pouvoir récolter des fonds qui seront ensuite reversés au Téléthon national« . C’est donc un appel qui est lancé à tous les initiateurs d’actions, de projets et d’événements dans le but soutenir le Téléthon et la recherche.

Le Téléthon 2022, c’est le 2 et 3 décembre prochains. Pour faire un don, rendez-vous sur le site http://www.afm-telethon.fr/