Les médecins du fenua ont rendez-vous à l’Intercontinental mercredi et jeudi pour les cinquièmes journées francophones de l’urologie du Pacifique Sud. L’occasion, grâce à la présence d’experts du domaine, de se tenir au fait de l’évolution des techniques et des préconisations en matière de détection et de traitement des maladies des reins, des voies urinaires ou encore de la prostate.

Ce séminaire, organisé sur trois soirées est gratuit est essentiellement dédiée aux médecins généralistes du fenua. Selon le docteur Gonzague Desrez, du comité organisateur, le but principal de ces journées est « d’assurer la formation continue des médecins qui ne sont pas urologues ». Mieux prescrire les examens complémentaires, les traitements ou les consultations spécialisées, mieux connaitre les dernières techniques ou préconisations scientifiques, créer du lien, aussi, entre avec les spécialistes locaux ou métropolitains… La finalité : participer à l’amélioration des pratiques quotidiennes et rendre la prise en charge des problèmes urologiques (qui touchent les reins, les voies urinaires, ou le système reproducteur masculin) plus performante au fenua.

Pour mener les formations et les débats, neuf spécialistes de grands hôpitaux français ont été invités. Urologues, oncologues, radiologue ou encore radiothérapeute… Ils interviendront sur des thématiques précises comme les changements dans les prises en charge urologiques ou encore l’urologie fonctionnelle ou l’infectiologie. Mais il sera surtout question du cancer de la prostate de sa détection et des traitements disponibles en 2022, auxquels sera consacrée une soirée entière. Et ça n’est pas un hasard : chaque année, le cancer de la prostate touche en moyenne 130 hommes au fenua. Un chiffre non-négligeable qui retient l’attention et qui pousse à faire davantage de prévention . « Comme tous les cancers, c’est un cancer qui se guérit quand il est diagnostiqué tôt », avance encore le docteur Gonzague Desrez qui recommande un dépistage régulier, par une prise de sang, pour les hommes dès 50 ans.

Pour ce cinquième séminaire du genre, les organisateurs attendent entre 70 et 100 médecins.