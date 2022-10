Maylis Mesnil, élève de BTS du lycée hôtelier de Punaauia a remporté ce mardi à Paris la médaille d’or au concours du meilleur apprenti de France dans la catégorie « Arts de la table et du service ».



L’année dernière, c’était Kylie Teivao qui avait obtenu, à l’hôtel Bristol de Paris, la médaille d’or de meilleure apprentie de France en arts de la table et du service. Changement de palace pour cette édition 2022, et direction le prestigieux Meurice, toujours à Paris où la jeune garde de l’hôtellerie polynésienne a de nouveau brillée. Maylis Mesnil, étudiante en BTS au lycée hôtelier de Punaauia, était, comme Kylie avant elle, coachée par Melanie Trabon Natua, son enseignante en « Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration ». Elle avait reçu le soutien, la veille de la compétition de la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel, de passage en métropole pour le dialogue de gestion de l’éducation 2023.