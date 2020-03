A la gare maritime de Papeete, les habitants de Moorea rentrent se confiner chez eux

C’est ce jeudi matin qu’ont été mises en place les restrictions de déplacements entre Tahiti, Moorea et Maiao. Le Haussariat espère qu’en limitant le nombre de rotations et en autorisant seulement les trajets « nécessaires », le coronavirus aura plus de mal à circuler entre les deux îles. Une décision prise après la découverte d’un cas importé à Moorea hier.

Déplacement professionnel, motif de santé, ou « raison familiale impérieuse ». Voilà les trois seuls cas dans lesquels le trajet maritime entre Tahiti et Moorea est autorisé. Le nombre de rotations a aussi été limité à quatre par jour et par compagnie (deux le weekend) sur ordre du Haussariat, toujours dans l’espoir d’endiguer la propagation de l’épidémie. Visiblement, le mot était passé, ce matin, à la gare maritime de Papeete. Très peu de touristes ou de promeneurs ont tenté leur chance au guichet – ils se font rares depuis plusieurs jours déjà. Et on y distribue maintenant les attestations à remplir, devant un camion de policiers prêts à les contrôler.

Sur le quai de l’Aremiti on croisait donc quelques camions de produits alimentaires, des étudiants sur le retour et plusieurs employés de Tahiti en partance pour leur domicile de Moorea où ils comptent bien se « confiner ». Parmi eux, Jacqueline, qui a rempli les nouvelles formalités sans se faire prier.

A noter, aussi, que tous les déplacements des navires de plaisance et de loisirs sont interdits. La desserte aérienne a, elle, été suspendue. Les listes de rotations Aremiti et Terevau maintenues sont disponibles sur les pages des compagnies (ici et là).