À Maupiti, une raie manta retrouvée morte

Une raie manta a été retrouvée morte, piégée par du matériel de pêche dans le lagon de Maupiti le dimanche 21 février 2021. L’animal, qui mesurait plus de 3 mètres d’envergure, avait été aperçu pour la première fois dans le lagon de Maupiti en 2018, proche de la « station de nettoyage » de l’île, indique un communiqué de la Diren.

Suite à cette découverte, une inspection et un nettoyage de la zone où l’animal a été retrouvé mort sont envisagées par les professionnels de la mer, avec la collaboration étroite de la Commune de Maupiti. dans les prochaines semaines. En effet, deux autres raies manta ont été aperçues, blessées dans la même zone. Enfin, une campagne d’information et de sensibilisation sur les filets « fantômes » est également prévue auprès du grand public.

Ce n’est pas la première fois que des animaux sauvages se retrouvent emmêlés dans du matériel de pêche. Souvenez-vous, en septembre 2020, deux jeunes baleines, l’une à Moorea et l’autre au large de Tahiti, avaient été aperçues entravées par des cordages. Malheureusement, malgré les efforts déployés, les animaux n’avaient pas pu être libérés de leurs liens et n’ont plus été revus depuis.

Et en décembre dernier, une tortue marine emmêlée dans un « poito » avait été sauvée au large de Raiatea par une famille de pêcheurs tandis qu’une raie manta d’une envergure de 2m50 piégée dans un filet de pêche avait été secourue par les pompiers de Moorea.

La Direction de l’environnement tient à remercier la société Maupiti Diving – Yannick et Nelly Massoud – pour leur intervention à Maupiti, ainsi que pour les opérations de sensibilisation prévues ces prochaines semaines. Plus généralement, la Diren tient à remercier toutes les personnes qui œuvrent, chaque jour, chacun à leur niveau, pour que nos espèces sauvages puissent se développer le plus naturellement possible.

Enfin, en cas de difficulté, le Réseau local d’échouage de Polynésie française peut être contacté tous les jours quelle que soit l’heure au 40.47. 66. 49.

Avec communiqué