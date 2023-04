À Tahiti et Tetiaroa, des moustiques stérilisés au rayon X

Proche du procédé testé par l’Institut Malardé avec la bactérie Wolbachia, cette Technique de l’insecte stérile va être expérimentée au fenua et sur l’atoll d’Aitutaki aux îles Cook. L’OMS, partenaire de l’ILM, du Fonds pacifique et de l’AIEA dans ce programme « Pac-Sit » devrait en profiter pour organiser au fenua un « workshop » pour « présenter les protocoles de mise en œuvre et d’évaluation de cette technique ». Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Institut Louis Malardé (ILM) organisent, du 2 au 6 mai prochain sur l’île de Tahiti, un workshop sur le programme régional PAC-SIT de lutte contre les maladies infectieuses transmises par le moustique Aedes aegypti, à l’aide de la Technique de l’Insecte Stérile (TIS), a indiqué le compte rendu du Conseil des ministre de Polynésie.

Porté par l’ILM, l’IRD et plusieurs partenaires scientifiques, ce programme associe la Polynésie française, les Îles Cook et Rapa Nui, et sera lancé prochainement grâce au financement de l’OMS, de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA), du Fonds Pacifique, avec le soutien de l’U.S. Centers for Diseases Control and Prevention (CDC).

Il a pour objectif d’évaluer sur 3 sites pilotes, à savoir : Tetiaroa, Tahiti, et l’atoll Aitutaki aux Îles Cook, l’efficacité opérationnelle entomologique (réduction des nuisances) et épidémiologique (protection contre les arboviroses) de la TIS contre le moustique Aedes aegypti, principal vecteur de la dengue, du Zika, du chikungunya, etc. Proche du procédé de stérilisation par la bactérie naturelle Wolbachia expérimenté avec succès à Tetiaroa par l’ILM, la TIS est l’une des méthodes de lutte les plus respectueuses de l’environnement. Elle repose sur la production et le lâcher de moustiques mâles stériles dont l’accouplement avec des femelles sauvages empêche la reproduction. Les moustiques mâles seront stérilisés à l’aide d’un stérilisateur à rayons X, dont l’ILM a récemment fait l’acquisition dans le cadre du nouveau centre INNOVENTOMO à Paea.

Le workshop réunira une trentaine de participants : représentants des pays partenaires, représentants et experts des instances onusiennes (OMS, AIEA) et du CDC, experts scientifiques, ainsi qu’une dizaine d’investigateurs en charge de programmes d’évaluation de la TIS dans leurs pays (Brésil, Chine, Cuba, Indonésie, Italie, Singapour, Thaïlande, Sri Lanka, Suisse).

Il permettra de présenter les protocoles de mise en œuvre et d’évaluation de la TIS, de partager les expériences, de solutionner collectivement les défis technologiques et logistiques et ainsi de promouvoir de nouvelles initiatives TIS dans le monde.