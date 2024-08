À Tahiti – Faa’a, derniers compromis avant signatures

Des protocoles de fin de conflit étaient annoncés, ce weekend, tant chez ADT que chez ses prestataires de sûreté, en grève depuis respectivement 28 et 20 jours. Mais malgré d’intenses négociations, des compromis trouvés sur l’essentiel des revendications, voire des documents « finalisés », aucune signature n’a finalement eu lieu ce dimanche. Elles sont prévues, ou en tout cas espérées, de part et d’autres, pour ce lundi.



Ce devait être la « dernière réunion », samedi matin, pour les grévistes des entreprises de sûreté de Tahiti – Faa’a, en mouvement depuis 20 jours à l’appel de A tia i mua et la CSTP – FO. Un conflit qui dure, donc et qui bute sur un point essentiel : le 13e mois, déjà au centre des négociations de convention de branche au sein de Tahiti Sûreté et South Pacific Sécurité l’année dernière. Les directions, au diapason dans ce dossier, ne sont prêtes à accorder cet avantage à leurs employés qu’au prix de concessions sur les jours de carence ou le calcul de l’ancienneté. La ligne n’a pas été abandonnée. Ce samedi, pourtant, certains syndicalistes convenaient que l’accord était « tout proche », d’autres compromis ayant été trouvés, sur les régimes indemnitaires notamment. Impossible, quoiqu’il arrive, de signer, puisque le dirigeant de Tahiti Sûreté, Vincent Dubois, ne rentrera des Marquises que ce lundi dans la journée. Chez A tia i mua, syndicat moteur du mouvement, on évoque ce dimanche une possible signature de protocole dès son retour. Les directions s’attendent d’ailleurs à une reprise du travail de certains grévistes dès ce lundi. Mais d’autres militants appellent à la prudence face à ces déclarations et expliquent au contraire que « rien n’est fait ». Une nouvelle rencontre devrait quoiqu’il arrive avoir lieu ce lundi en fin de journée.

Même ambiance de fin de conflit qui n’en finit pas chez ADT, où des projets de rédactions de protocole ont été échangés tout le weekend. Malgré une ultime réunion dans la soirée, rien n’a été signé et là aussi, on espère que ce lundi, 29e jours de grève pour les militants de la CSIP, la CSTP-FO, Otahi et O oe to oe rima, puisse être le dernier. Si la rédaction du protocole est complexe, c’est qu’en plus de débats salariaux et statutaires, en grande partie évacués, la mésentente porte sur la gouvernance de l’entreprise. La défiance à l’égard de la directrice des ressources humaines s’est transformée en discussions sur la répartition des compétences entre les directions d’ADT. Pour les syndicats, l’accord doit donc être négocié « à la virgule près ».