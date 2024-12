À Tautira, un nouveau grand parc public entre rivière et lagon

Le nouvel espace nature de la presqu’ile a été inauguré. Situé à l’embouchure de la Vaitepiha, le parc Teafa a été aménagé sur 3 hectares et propose aux habitants et visiteurs, des parcours pédestres, des douches et sanitaires, un espace pour les pêcheurs, et surtout des sites de pique-nique et de baignade entre rivière et lagon.

Un nouvel espace de détente et de convivialité pour les habitants de la presqu’île vient d’être inauguré: le parc « Teafa ». Situé à l’embouchure de la Vaitepiha, il permet aux visiteurs de profiter d’un accès à la rivière et au lagon. Ce nouvel espace, qui s’étend sur 3 hectares, compte un parking de 50 places, des sanitaires, des douches extérieures, mais aussi des chemins piétons et un parvis dédié aux pêcheurs. Pour Ueva Hamblin, maire de Tautira, cet espace qui par son nom rend hommage à la passe située en face du site est une « véritable fierté ». Coût total de cet « investissement au service du bien-être collectif »: 252 millions de francs, dont 90 millions financés par l’État dans le cadre du Contrat de développement et de transformation (CDT). Teafa est d’ores et déjà ouvert au public de 6 heures à 17 h 30 en semaine et de 6 h 30 à 18 h 30 le week-end et les jours fériés.