Le chasseur disparu à Papenoo toujours introuvable

Malgré la mobilisation d’une quarantaine de personnes sur le terrain, les recherches pour tenter de retrouver le septuagénaire restent vaines. Porté disparu depuis mercredi soir, le chasseur expérimenté, qui connaît pourtant très bien la vallée de la Papenoo, s’était séparé du groupe avec lequel il était sorti dans l’après-midi de mardi. Les recherches engagées à terre, mais aussi par le Dauphin et les drones sont suspendues depuis 16 heures ce jeudi et reprendront ce vendredi à l’aube.

L’inquiétude grandit à Papenoo. Le chasseur de 75 ans qui s’était aventuré dans la vallée est introuvable. Ses fils ont donné l’alerte mercredi et depuis, les efforts déployés pour le retrouver mobilisent de gros moyens humains et matériels. L’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale a survolé la zone, assisté par des drones. Une quarantaine de personnes, dont 17 gendarmes, trois pompiers, des chasseurs locaux et des volontaires civils, ont arpenté les terrains escarpés de la vallée, selon Polynésie la 1ère. Pourtant, à l’heure actuelle, rien n’a permis de localiser le père de famille qui s’était engagé dans une partie de chasse sur le plateau de Tupa avec ses trois fils. Il faut dire que les conditions d’accès ne sont pas simples, surtout après les dernières pluies. Ce jeudi, les opérations ont été interrompues à 16 heures mais elles reprendront à l’aube ce vendredi.

Cette disparition intervient alors que Marama Nui et les autorités ont procédé mercredi à la pose de nouvelles signalétiques. Quatre panneaux, situés aux niveau des gués invitent désormais les usagers à emprunter le pont ou à rebrousser chemin en cas de crue. Ils viennent en complément des feux de signalisation à l’entrée de la vallée qui indiquent déjà le niveau de vigilance à adopter: feu orange clignotant, l’accès est encore possible, le feu rouge clignotant appelle à la plus grande prudence, et un feu rouge fixe interdit l’accès à la vallée. Alors que la saison des pluies s’installe, chacun est appelé être vigilantt .