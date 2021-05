A Tia i Mua menace d’une grève à Air Tahiti à partir du 12 mai

Le syndicat, minoritaire dans la compagnie, demande des améliorations dans l’organisation du service d’escale locale. Sans aboutissement des négociations avec la direction, une grève illimitée devrait commencer dans une semaine.

Au premier rang des revendications, le respect des accords sur la réduction du temps de travail mis en place l’année dernière pour faire face à la perte d’activité de la crise sanitaire. Les salariés subissent pour la plupart une perte de 30% de leur temps de travail, et donc de leur salaire, en partie compensée par la mesure Diese du Pays. Mais ils avaient obtenu que les repos soient regroupés pour former au moins 72 heures par semaine, « pour leur permettre d’exercer une autre activité ou s’occuper de leur famille », comme l’explique Yves Laugrost, de A Tia i Mua. Un accord qui ne serait pas respecté dans le service escale locale : « certains ont ces 72 heures, d’autres non ». Le syndicat dénonce au passage la distribution des heures supplémentaires complémentaires, jugée inéquitable. D’où l’accusation de favoritisme, qui figure aussi dans le cahier de revendications.

Autre demande du syndicat, toujours dans le même service : revoir la répartition des tâches sur la mise en œuvre des nouvelles rampes d’accès aux avions. Ce sont habituellement les escaliers intégrés dans les ATR qui sont utilisés, mais Air Tahiti, suivant l’exemple de compagnies néo-zélandaises, a mis à l’essai du nouveau matériel, qui permet une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite, qu’il faut déplacer à chaque départ et arrivée. « Les manutentionnaires sont déjà occupés à d’autres opérations et il y a d’autres agents d’Air Tahiti qui pourraient s’occuper de ce matériel, reprend Yves Laugrost. Et si c’était eux, cela constituerait une qualification supplémentaire ». S’ajoute au préavis un rappel de la réglementation sur le port de charges lourdes.

D’après le syndicaliste, c’est le manque d’écoute de la direction qui a mené à cette menace de grève, qui pourrait perturber l’activité de la compagnie déjà très mal en point sur le plan financier. « Il n’y a pas un franc d’augmentation de salaire qui est demandé », rappelle le porte-parole.