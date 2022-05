Accord aérien en vue entre les Cook et la Polynésie

Air Rarotonga et Air Tahiti Nui préparent un partenariat sur les marchés nord-américains, qui pourrait entrer en action au second semestre 2022. Pour les îles Cook, c’est la possibilité de mieux s’ouvrir au tourisme en provenance d’Amérique du Nord. Pour ATN, c’est la possibilité d’optimiser sa desserte des USA.

Mark Brown, le Premier ministre des îles Cook, était à Tahiti en fin de semaine dernière, accompagné notamment du directeur général d’Air Rarotonga. Les deux hommes ont rencontré samedi dernier Yvonnick Raffin, ministre en charge des transports internationaux, et le P-dg de la compagnie au tiare Michel Monvoisin pour tracer les contours d’un partenariat entre Air Tahiti Nui et Air Rarotonga.

Jusqu’à la crise Covid, la liaison entre Rarotonga et Papeete était assurée par Air Tahiti. Par la suite, les deux pays révisant leurs stratégies touristiques, Air Tahiti a ramené l’appareil qui effectuait cette liaison pour le redéployer sur les lignes domestiques. Les îles Cook subventionnaient en partie la liaison Air New Zealand avec Los Angeles via Auckland, mais seuls 7% de leurs 172 000 touristes annuels viennent d’Amérique du Nord, la Nouvelle-Zélande représentant 70% de leur fréquentation touristique.

Cette liaison devait donc être reconstruite, et un partenariat « gagnant-gagnant » semble avoir été trouvé. Ce sera Air Rarotonga qui assurera les vols entre les Cook et la Polynésie avec un appareil d’une trentaine de places, et Air Tahiti Nui qui assurera la continuité sur Los Angeles et bientôt Seattle. Les îles Cook vont ainsi bénéficier d’une offre de sièges en augmentation sur l’Amérique du Nord, des accords d’ATN avec American Airlines et Alaska Airlines, d’une liaison avec les USA plus rapide que celle qui transite via Auckland, et d’un solide réseau de vente sur le continent américain.

Reste à présent à finaliser l’accord entre les deux compagnies, et un accord aérien entre les Cook et la République française, qui a déjà reçu un avis positif du ministère des Affaires étrangères.