Affaire Radio Tefana : « Honnête mais coupable ? Quelle bizarrerie ! »

Le délibéré dans l’affaire Te Reo Tefana sera rendu ce mardi. Dans cette affaire, aucune inéligibilité n’a été requise à l’encontre des trois prévenus, le leader indépendantiste Oscar Temaru, Vito Maamaatuaiahutapu, et Heinui Le Caill. Par contre le procureur de la République a requis des amendes à leur encontre. Le Tavini appelle à un rassemblement ce mardi à la stèle Pouvanaa a Oopa, puis devant le palais de justice.

En juin dernier, le procureur de la République Hervé Leroy n’avait requis à l’encontre des trois prévenus aucune peine d’inéligibilité. En revanche il avait demandé des peines d’amende de 5 millions à l’encontre du tavana Oscar Temaru pour prise illégale d’intérêts, 1 million d’amende pour Vito Maamaatuaiahutapu pour recel de prise illégale d’intérêts, 400 000 Fcfp dont 200 000 assortis d’un sursis pour Heinui Le Caill pour recel de prise illégale d’intérêts, et enfin 20 millions d’amende pour l’association Te Reo o Tefana, dont 10 avec sursis. Lors de sa plaidoirie en juin dernier Me Dubois avait affirmé que même cette condamnation à une simple amende « laissera une trace injuste dans l’histoire ».

Rassemblement à la stèle de Pouvanaa a Oopa

Dans son communiqué, le Tavini appelle la population à se rassembler à la stèle de Pouvanaa a Oopa à partir de 6 heures « dans un esprit de solidarité ». Une prière est prévue avant que les soutiens du Tavini se rendent au tribunal où le délibéré, très attendu, sera rendu en début de matinée.

Dans son communiqué le parti bleu ciel estime que ce délibéré dans l’affaire Te Reo Tefana déterminera « si la Justice s’écrit avec un grand « J » dans notre Pays sous tutelle (…) et si la justice française qui a condamné Pouvanaa a Oopa a la prison et à l’exil, est la même aujourd’hui ».

Le Tavini rappelle lui dans son communiqué les propos tenus par le procureur de la République lors de son réquisitoire que « Oscar Temaru est un homme moralement et intellectuellement honnête, ce n’est pas un corrompu » et souligne ne pas comprendre que leur président soit « condamnable (…). Honnête mais coupable. Quelle bizarrerie ».

Mobilisation aussi en Kanaky pour soutenir le leader indépendantiste

De son côté l’Association Jeunesse Kanaky Monde a tenu aussi a apporté son soutien au leader indépendantiste Oscar Temaru « une nouvelle fois victime de la manipulation de l’Etat français afin de discréditer politiquement la cause indépendantiste en Maohi Nui ». L’association rappelle d’ailleurs que Te Reo Tefana et Radio Djiido « sont nées de la revendication indépendantiste pour faire entendre nos voix dans nos pays respectifs ». L’association Jeunesse Kanaky Monde affirme qu’elle appelle aussi à une mobilisation en Kanaky pour soutenir et confirmer « nos liens qui nous unissnte durant cette longue marche pour notre souveraineté dans nos deux pays ».

C’est quoi l’affaire Radio Tefana ?

Rappelons que l’affaire Radio Tefana tire son origine d’un contrôle de la chambre territoriale des comptes en 2009, sur la base duquel une enquête préliminaire a été ouverte par parquet de Papeete en avril 2014 pour « détournement de fonds publics » et « prise illégale d’intérêts ». Plus précisément, l’enquête porte sur l’attribution de subventions et la mise à disposition de personnels communaux de la mairie de Faa’a à l’association qui gère Radio Tefana. Le parquet estimant que l’objet social de la radio, « la promotion de la lutte anti-nucléaire et l’accession à la souveraineté », fait écho à la doctrine du Tavini Huiraatira. Toute la question étant de savoir si l’argent public de la mairie de Faa’a sert à rémunérer un organe de propagande du parti Tavini Huiraatira. Dans cette affaire, Oscar Temaru, Heinui Le Caill et Vito Maamaatuaiahutapu ont fait l’objet d’une garde à vue le 29 novembre dernier dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie à Papeete.