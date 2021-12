Affluence aux guichets d’impression du pass sanitaire

Cela fait cinq jours que le pass sanitaire est en vigueur en Polynésie et certains sont démunis face aux démarches à effectuer pour l’obtenir. Sans parler d’assister à un spectacle, le QR code est nécessaire pour rendre visite à ses proches à l’hôpital ou encore pour voyager. La solution de secours qui a fait ses preuves pour ceux qui sont vaccinés, ce sont les guichets physiques d’impression du certificat numérique.

Si le pass sanitaire fait l’objet de discussions depuis plusieurs mois, son entrée en vigueur et ses modalités ont été clairement annoncées le 15 novembre. Les personnes vaccinées pouvaient déjà passer par la demande en ligne sur mesdémarches.gov.pf, mais il existe une alternative via l’interface Tatou de la CPS qui permet d’obtenir un QR code sans délai de traitement par une personne physique. Il faut pour ça être adhérent de la caisse et avoir activé son compte Tatou. Après cinq jours d’application du pass sanitaire, les plaintes sont nombreuses et variées. D’une part les démarches en ligne ne sont pas faciles pour tous ou accessibles à tous. D’autre part, les délais de traitement des demandes sont allongés, par l’affluence de demandes, à quelques semaines.

Le guichet d’impression du QR code : une solution efficace

Ce lundi, une queue d’une soixantaine de personnes persiste devant l’entrée du bâtiment du gouvernement, avenue Pouvana’a a Oopa, comme souvent depuis le 1er décembre. Un autre guichet est ouvert à Taravao, au centre de vaccination de l’ILM. Un carnet de vaccination et une pièce d’identité en main suffisent pour obtenir un QR code en version papier, après une demi-heure d’attente. Les personnes présentes ont souvent renoncé au numérique soit parce que ça n’est pas leur fort, soit parce qu’ils ont rencontré des difficultés de connexion, soit pour éviter d’attendre le traitement de leur demande sur mesdemarches.gov.pf. Parfois c’est aussi une mesure de sécurité au cas où le téléphone portable viendrait à être défaillant. On évoque aussi le fait de ne pas avoir d’imprimante chez soi. L’ouverture de guichets supplémentaires est envisagée en ce moment par le Pays.