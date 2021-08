Affluence aux vaccinodromes, enfin

Les Polynésiens étaient au rendez-vous ce samedi dans les vacinodromes de la mairie de Punaauia et de l’Institut Mathilde Frébault. Convaincus ou hésitants, on a « envie de se protéger » dans tous les groupes d’âge. Le ministre de la Santé a même enfilé une blouse pour prêter main forte au personnel renforcé pour l’occasion. Les moyens sont là du côté des services de santé, et la population répond enfin présente.

Du jamais vu d’après Manutea Gay, responsable de la plateforme Covid-19. Tandis que les cas de variant delta emplissent les centres de dépistage, l’annonce d’un retour à des restrictions sanitaires plus strictes par les autorités a finalement mobilisé la population à la vaccination. Les chiffres parleront, mais pour l’heure, les chaises pourtant plus nombreuses que d’habitude, ne suffisent plus dans les salles d’attente. Daniel Ponia, responsable de l’organisation des vaccinodromes estime qu’il y a « énormément de monde. Les gens ont peut-être peur, mais aussi envie de se protéger par la vaccination. C’est la même affluence à l’Institut Mathilde Frebault ce matin. Nous sommes en train de reconsolider notre personnel, d’appeler les bénévoles à se remobiliser pour pouvoir recevoir tout le monde et vacciner. Pour nous c’est heureux, nous attendions que les gens se mobilisent puisque le vaccin est là. Nous pouvons réussir le pari d’écouler ces doses avant leur date de péremption. Nous en sommes persuadés et allons mettre tous les moyens nécessaires en place. » Le vaccin du laboratoire Pfizer a visiblement beaucoup plus d’adeptes que celui de Jansen.

« Il était temps de se faire vacciner »

Avant l’ouverture à 7h30 la file d’attente était déjà formée. Les installations n’ont pas désempli jusaqu’à 10 heures où une petite acalmie a permis au personnel de souffler un peu. Tous les groupes d’âge sont représentés. Heimanu, un jeune homme d’une vingtaine d’années et résident de Moorea, vient pour la première fois. « Je n’ai pas vraiment eu le temps, comme la prise en charge est assez longue à chaque fois, il y a du monde. Là j’étais à Papara, c’est le weekend et j’avais le temps, autant être immunisé. J’ai vu qu’il y avait un vaccinodrome aux infos et je suis venu direct. On ne connaît pas bien les effets secondaires mais on est jeunes, on va essayer. »

Autre profil : Charles Helme, 73 ans et résident de Faaa est vacciné et jamais infecté par la Covid-19. Il a accompagné son épouse aujourd’hui pour qu’elle se fasse vacciner à son tour. « ça nous protège, et avec le delta qui arrive, il faut se protéger de toute maladie. Étant jeune j’ai fais tous les vaccins, pourquoi pas celui-là? Surtout à mon âge, on attrape n’importe quoi. Je suis resté deux mois à l’hôpital Georges Pompidou, puis quatre mois à Te tiare, aujourd’hui je voudrais être protégé de toutes ces maladies », assène le retraité d’Air Tahiti.

Les moyens s’organisent

Si les doses de vaccin, le personnel et les locaux sont mobilisés depuis plusieurs mois, c’était jusqu’ici bien au-delà de la demande. L’opération sera renouvelée à la Présidence le samedi 7 août et peut-être le 14 aussi. Dès lundi, le personnel du McDonald Arue et leurs familles seront pris en charge pour une vaccination contre la Covid-19 par une équipe des services de santé qui se déplace in-situ. Un partenariat entre les services publics et le Medef est à l’origine de cette opération suite à une forte sollicitation des entreprises. Le processus sera répété autant de fois que nécessaire. Un quota minimum d’employés est cependant requis pour le permettre, et les entreprises ont la possibilité de se regrouper pour l’occasion. Autre solution proposée par la cellule Covid, des rendez-vous pour le personnel des entreprises.