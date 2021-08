Bras de fer : Tepa Teuru champion de France, Tahiti remporte 6 médailles

Tepa Teuru, qu’on connaissait pour ses talents d’acteur notamment dans O Morito Ta’u Vahine, a remporté ce samedi non seulement le championnat de France de bras de fer en « bras gauche », mais il est également vice-champion en « bras droit ». Ses équipiers, Taura Teua et Eriatara Ratia, sont également médaillés. Au total, 6 médailles pour Tahiti.

Il avait déjà été vice-champion de France en 2019, quelques mois seulement après avoir abordé la discipline. Tepa Teuru a toujours été sportif – il a participé 6 fois à la Hawaii Va’a – et c’est alors qu’il vivait en Bretagne et se cherchait une activité physique nouvelle qu’il s’était mis au bras de fer. Sa victoire avait remis ce sport au goût du jour au fenua.

Tepa Teuru, que le grand public connaît surtout comme auteur et acteur de la série télévisée Hiro’s, son rôle dans Les Champignons de Paris, la pièce de la Compagnie du caméléon qui est allée jusqu’au Festival d’Avignon, et plus récemment dans l’adaptation en reo tahiti d’un des plus grands succès du théâtre de boulevard, O Morito Ta’u Vahine. Sa présence sur scène et son talent ont largement contribué au succès de la pièce, qui sera rejouée les 27 et 28 août prochains.

La délégation tahitienne était composée de trois sportifs, Tepa Teuru, Taura Teua et Eriatara Ratia.

Mais ce samedi, c’est en tant que « ferriste » – c’est ainsi qu’on nomme les pratiquants de ce sport – que Tepa fait la Une : à Drap dans les Alpes-Maritimes, il vient de remporter le titre de champion de France en catégorie bras gauche. Eriatara Ratia, en +110 kg, termine 3ème et remporte la médaille de bronze. Quant à Tauraatea Tepa, il termine 2ème, « vice-champion de France 2021 » en toutes catégories (Open) et remporte la médaille d’argent.

Tepa Teuru remporte également une deuxième place en catégorie bras droit. Tauraatea Tepa termine 3ème et remporte la médaille de bronze, et Eriatara Ratia en toutes catégories (OPEN) termine 2ème, « vice-Champion de France 2021 » et remporte la médaille d’argent.

Un résultat qui lui permet d’intégrer l’équipe nationale et de représenter la France au championnat du monde, prévu en septembre en Géorgie, sous réserve de conditions sanitaires favorables.