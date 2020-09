Air France maintient son escale à Vancouver jusqu’à novembre

La compagnie tricolore a annoncé dans un communiqué qu’elle continuerait à transiter par la Canada et non par les États-Unis pour relier Paris et Tahiti. Et ce « tout au long du mois d’octobre ».

Une décision qui a été prise « Compte-tenu du maintien des restrictions d’entrée sur le territoire américain pour les clients en provenance de l’Union européenne ». Les États-Unis, contrairement au Canada n’autorise pas les transits des citoyens européen sur leurs sols. Pas de changement du côté de la fréquence : Air France maintient son programme de 3 vols par semaine avec départ de Papeete les mercredi, vendredi et dimanche.

La compagnie précise tout de même que ce programme est « susceptible de changement notamment en fonction de la réouverture des frontières américaines aux voyageurs résidant en Union Européenne ». « La route via Los Angeles pourrait ainsi reprendre », écrit Air France, qui informerait dès lors l’ensemble de ses passagers.

Air France, mais aussi ATN et French Bee ont fait le choix de passer par Vancouver pour leur Paris – Papeete. Les voyageurs qui embarquent sur ces vols, s’ils ne peuvent quoiqu’il arrive pas débarquer à Vancouver, doivent tout de même se doter d’une autorisation de voyage électronique (AVE) canadienne pour pouvoir y transiter. Tous les voyageurs sont toujours tenus de présenter un test RT-PCR négatif et datant de moins de 72 heures avant le vol pour pouvoir embarquer et de porter un masque pendant toute la durée du voyage.