Air France s’associe à Project Rescue Ocean pour nettoyer la plage de Orofara

Air France Polynésie a choisi d’organiser son « Citizen Day » avec l’association Project Rescue Ocean. Ce matin, les équipes ont nettoyé la plage de Orofara à Mahina. Ils ont ramassé près de 300 kilos de déchets.

Project Rescue Ocean a reçu ce matin le renfort de 25 personnes de la délégation Air France Polynésie, pour nettoyer la plage de Orofara à Mahina. Air France a intégré dans ses bonnes pratiques plusieurs actions environnementales, dont le recyclage, la réduction et la valorisation des déchets. « Vivre en Polynésie française, dans un écosystème aussi exceptionnel et unique que fragile et menacé, nous pousse à agir concrètement », indique la compagnie aérienne dans un communiqué.

Également présents, quatre jeunes et deux éducatrices de la protection judiciaire.

En 2020, Project Rescue Ocean a réalisé 104 actions de dépollution en France et dans le monde, récolté plus de 75 tonnes de déchets et sensibilisé plus de 2 000 enfants sensibilisés grâce à la mobilisation de plus de 1000 bénévoles actifs.