Air Tahiti Nui de nouveau distingué par Global Traveler

ATN a été nommée « meilleure compagnie du Pacifique Sud » par les lecteurs du magazine américain Global Traveler pour la cinquième fois consécutive. Air New Zealand, qui avait été nommée meilleure compagnie de la région par le classement Apex, arrive troisième dans ce classement.

Et de cinq pour la compagnie au tiare. Cinq trophées de la « meilleure compagnie du Pacifique Sud », décernés par le mensuel américain Global Traveler dans le cadre de son « GT Tested Reader Survey Award », un classement issu de formulaires remplis par ses lecteurs. Des prix décernés en décembre, mais dont la compagnie au tiare s’est félicitée en ce début de semaine. ATN finit première dans la région, devant Qantas et Air New Zealand et troisième dans la zone Australie / Nouvelle-Zélande, derrière ces deux compagnies justement.

À noter que les prix décernés par les lecteurs de Global Traveler ont distingué Air France pour sa première classe internationale, le design de ses sièges ou les uniformes de ses équipages. La compagnie tricolore, en revanche, ne finit que 5e de la catégorie « meilleure compagnie européenne » et décroche la troisième place sur les vols transatlantiques, derrière United, à la fois meilleure compagnie trans-Pacifique et trans-Atlantique. Singapour Airline conserve son titre de meilleure compagnie au monde, toutes régions et catégories confondues et l’Airbus A350 est désigné comme meilleur appareil de l’année.

Soulignons qu’Air Tahiti Nui n’est pas devant dans toutes les publications. En octobre, le classement Apex, basé sur des retours certifiés de passagers, plaçait Air New Zealand en tête des compagnies du Pacifique Sud. Comme la compagnie kiwie, ATN et Air France avaient alors conservé un classement « cinq étoiles » pour leur service.