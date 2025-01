Airbags tueurs : la Polynésie concernée par les rappels de véhicules

Une vingtaine de constructeurs automobiles ont lancé des rappels concernant certaines citadines, berlines, SUV ou pick-up construits avant 2019 et équipé d’airbags défectueux. Des airbags dont le déclenchement intempestif peut entrainer des projections de fragments métalliques et donc causer des accidents graves voire mortels. Un phénomène qui touche particulièrement les régions humides : sur les 15 décès recensés par Radio France, 14 ont eu lieu en outre-mer. Le Haut-commissariat a donc lancé une campagne d’information, et invite les propriétaires à vérifier si leur véhicule est concerné et à se rapprocher de leur concessionnaire pour une réparation gratuite.

BMW, Citroën, Ford, Honda, Jeep, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Volkswagen…Près d’une vingtaine de constructeurs automobiles ont lancé des rappels, ces derniers mois, sur des modèles et des séries ciblées. Ces citadines, berlines, SUV, 4×4 ou pick-up ont tous un point commun : ils sont équipés d’airbags de l’équipementier japonais Takata, dont la capsule explosive, qui se déclenche normalement seulement en cas d’accident, est défectueuse. Une usure prématurée engendre des déclenchements intempestifs et des projections de fragments métalliques « lors de l’éclatement de la cartouche qui devrait normalement permettre le gonflement de l’airbag ». Résultats : des dizaines d’accidents recensés ces dernières années, chez les conducteurs ou leur passager avant. Notamment en outre-mer, puisque ces « percuteurs » se dégradent plus rapidement sous l’effet de la chaleur et de l’humidité. La cellule d’investigation de Radio France a ainsi révélé mercredi qu’au moins 15 morts, en plus de nombreux blessés, sont à relier depuis 2016 à ces airbags défectueux. Parmi eux 14 ont eu lieu en outre-mer.

Un constat qui a poussé l’État à réagir : depuis hier les préfectures ultramarines – y compris le Haut-commissariat de la République en Polynésie française, donc – « relaient l’action des constructeurs concernés » et ont lancé une campagne d’information sur les rappels de véhicules déjà lancés. Dans un communiqué, la représentation locale de l’État invite tous les propriétaires à vérifier, grâce au numéro d’identification de leur véhicule (code alphanumérique à 17 caractères inscrit sur la carte grise, généralement sous la mention « N° dans la série du type ») si leur voiture est concernée sur le site du constructeur, ou à défaut directement auprès de leur concessionnaire tahitien. Il faudra quoiqu’il arrive s’y rendre si le véhicule est concerné par le rappel : la réparation – le changement des pièces défectueuses – est alors gratuite.