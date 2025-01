Incendies à Los Angeles : des pompiers polynésiens veulent partir en renfort

Des milliers d’habitations parties en fumée, plus de 100 000 personnes évacuées, cinq décès à déplorer… Touchés par la détresse des familles et de leurs confrères sur place, beaucoup de soldats du feu du fenua se sont déclarés volontaires pour prêter main-forte auprès de la Fédération des sapeurs-pompiers. Son président salue cette « solidarité », mais rappelle qu’un tel départ doit être discuté avec de multiples autorités, surtout en cette saison des inondations à Tahiti. Il prévient aussi du danger représenté par ces feux dévastateurs californiens : « tu pars, mais tu ne sais pas si tu reviens ».

Les images des violents incendies qui ont déjà détruit 12 000 hectares, des milliers d’habitations, et ont forcé l’évacuation de plus de 100 000 familles à Los Angeles et sa région, ne laissent personne indifférent. Si les Polynésiens, nombreux à choisir cette destination pour leurs vacances, font preuve de compassion, la situation bouleverse aussi les soldats du feu du fenua. « Voir ces flammes, ces familles qui perdent tout, ce n’est pas facile. J’apporte mon soutien et souhaite du courage à tous les pompiers sur place qui luttent pour protéger la population« , déclare Gaston Tunoa, président de la Fédération polynésienne des sapeurs-pompiers. Mais au-delà du soutien moral, un véritable élan de solidarité est en train de naître parmi les pompiers polynésiens. « Depuis hier soir et ce matin, beaucoup m’appellent : ils sont prêts » à partir pour prêter main forte dans la lutte contre ces incendies, complète-t-il. Ce qu’il faut faire, c’est éviter de prendre des pompiers qui ont des familles. Il y a une chose qu’il faut bien se mettre en tête : tu pars, mais tu ne sais pas si tu reviens. Quand on part, il ne faut plus se poser de questions, ne plus penser à sa famille… tu pars pour sauver au péril de ta vie. »

Si cette volonté de solidarité est forte, aucune opération de renfort n’est à l’heure actuelle discutée avec les autorités californiennes, qui peuvent avant tout compter sur la solidarité avec les autres états américains. Et une telle mission serait quoiqu’il arrive complexe à organiser. “Il faut que les démarches soient validées à plusieurs niveaux”, explique encore Gaston Tunoa. Il évoque ainsi la dernière mission de renfort en Gironde où une vingtaine de soldats du feu polynésiens avaient été envoyés en 2022, alors que le Sud-Ouest de l’Hexagone était touché par de violents incendies. « C’est le président du gouvernement de l’époque, Édouard Fritch, qui avait pris la décision de faire envoyer des pompiers en France, se rappelle le président de la fédération polynésienne. Comme je lui avais dit, la décision ne doit pas venir que de lui et de moi. Il va falloir associer les maires des communes qui ont une caserne de pompiers. Ce sont eux les autorités des sapeurs-pompiers. Ici, on est dans la période à risque aussi. En ce moment, des fois il fait beau, et puis d’un coup la pluie tombe. Donc, il faut qu’on soit vigilants. »

Les pompiers polynésiens disent rester « attentifs et solidaires ». Ils suivent de près la situation à Los Angeles et adressent leur soutien à leurs confrères : plus de 7 500 pompiers sont déployés sur les feux et les renforts arrivent pour l’instant des états voisins de la Californie.