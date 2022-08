Incendies en Gironde : les pompiers polynésiens font face à un chantier de plus de 20 000 hectares

Plus de 600 pompiers et militaires sont encore sur le terrain ce mardi 16 août, dont 21 pompiers polynésiens arrivés lundi soir à Hostens depuis Tahiti.

Ce mardi, en Gironde, environ 650 hommes et femmes sont toujours engagés sur le terrain pour traiter les points chauds et fumants et les lisières de feu entre les zones brûlées et non brûlées, notamment autour des maisons. Parmi eux, on compte les 361 pompiers européens (allemands, autrichiens, roumains et polonais), une centaine de pompiers girondins, autant de soldats intégrés dans la Sécurité civile militaire, et désormais 21 pompiers polynésiens. Ils sont arrivés directement de Tahiti. Vingt pompiers de la Réunion et de Mayotte doivent rejoindre le dispositif opérationnel ce mardi soir.

Le détachement polynésien a été déployé autour du lac d’Hostens pour éteindre des feux enfoncés dans la tourbe. « Ce sont des renforts toujours bienvenus pour traiter une surface énorme qui comprend les deux incendies de Landiras. Une grande partie des pompiers girondins ont pu retrouver leurs centres de secours pour reprendre le travail quotidien de secours à personne qui ne diminue pas pendant les incendies », souligne le colonel Pham.

Une fois le feu fixé, maîtrisé et circonscrit, les pompiers appliquent la technique du noyage pour éviter les reprises. « Il s’agit d’arroser en permanence à l’eau, d’aller chercher la moindre fumerolle », explique Gaston Tunoa, chef du détachement des pompiers polynésiens.

Le temps, plus frais et humide la nuit, permet d’avancer dans de relatives bonnes conditions sur l’immense chantier des feux de Landiras 1 et 2 qui culminent à plus de 20 000 hectares. Les deux grands incendies sont bien fixés dans leur périmètre respectif, mais ni celui de juillet et encore moins celui du mois d’août ne sont considérés comme maîtrisés.

Concernant la reprise du feu le 9 août dernier, « aucun élément ne permet de pencher pour une origine criminelle », a par ailleurs indiqué ce mardi le parquet de Bordeaux à l’AFP.