Johnny Depp va réaliser un nouveau film, 25 ans après son premier long-métrage

Johnny Depp s’apprête à repasser derrière la caméra : après le film de Maïwenn où il incarne le roi Louis XV, l’acteur américain va réaliser le deuxième long-métrage de sa carrière, 25 ans après sa première réalisation, « The Brave ». Il s’agira d’un biopic sur le peintre italien Modigliani, dont le tournage doit démarrer en 2023.

Après son procès face à son ex-compagne Amber Heard, Johnny Depp enchaîne les projets. L’acteur américain va incarner le roi Louis XV dans le prochain film de la réalisatrice française Maïwenn, et il va également réaliser un long métrage 25 ans après son premier et unique à ce jour, The Brave en 1997. Dans ce nouveau projet, Johnny Depp, derrière la caméra, l’histoire d’un personnage étonnant, le peintre italien Amadeo Modigliani.

C’est un personnage comme une projection de la propre vie de l’acteur célèbre. « Sa vie a été remplie de grandes épreuves, mais a abouti au triomphe« , disait Johnny Depp dans Hollywood Reporter. Le peintre Modigliani est connu pour ses portraits aux visages et aux corps étirés, les yeux parfois sans pupilles.

Un film inspiré d’une pièce de théâtre

Le célèbre comédien américain ne réalisera pas un biopic classique : il s’inspirera d’une pièce de théâtre qui, elle-même, se concentre sur 48 heures de la vie de l’artiste italien. À son époque, dans la première moitié du 20e siècle, Modigliani est fauché et sa maîtresse le remet dans le droit chemin. Il se lance alors dans la composition d’un autoportrait.

Si le casting n’est pas encore connu, cette pièce comprend six rôles d’homme et un seul de femme. Une certitude : Al Pacino produira ce long-métrage dont le tournage débutera l’année prochaine en Europe. À noter qu’il y a plus de 20 ans, il y a déjà eu un film sur Modigliani qui mettait en scène Andy Garcia dans le rôle du maître et Elsa Zylberstein dans celui de sa muse.

En partenariat avec Europe 1.