Un avion de French Bee cloué au sol à Tahiti à cause d’une souris

Un rongeur a été aperçu à bord d’un avion de French Bee arrivant de San Francisco et qui devait y repartir ce matin. Le vol a d’abord été reprogrammé à la mi-journée, puis désormais à la nuit prochaine, avec toujours beaucoup de questions sur son décollage. D’après la gendarmerie, impossible de repartir tant que l’animal n’a pas été attrapé et les vérifications de sécurité effectuées sur des équipements et des câbles qui auraient pu être grignotés.

Alerte au passager clandestin à bord du vol French Bee BF 710 arrivé de Paris via San Francisco ce jeudi matin à 5h30. L’A350 devait repartir de Tahiti – Faa’a deux heures plus tard sous le numéro BF 711. Sauf qu’à l’enregistrement, les passagers ont été informés que le décollage serait retardé de plusieurs heures : départ prévu, dans un premier temps, à la mi-journée pour « raisons sanitaires » non précisées par la compagnie. Une petite raison, par la taille en tout cas : un rongeur – « une souris » d’après la gendarmerie, mais l’espèce n’a pas été formellement été identifiée – a été aperçu à bord. Or une telle présence – pas encore expliquée – a des conséquences en termes de sécurité : l’animal peut, pendant un vol, se faufiler dans l’appareil et endommager des câbles ou des équipements. La procédure est donc claire : pas question de redécoller tant que le rongeur n’a pas été appréhendé par les autorités, et les vérifications de sécurité effectuées. Ce genre d’incident, inédit à Tahiti, ne l’est pas dans le monde. En mars dernier, un A330 de Sri Lanka Airlines avait été immobilisé trois jours le temps de trouver un rat qui s’était glissé à bord. L’année précédente, un Bombay – Londres d’Air India avait fait demi-tour pour les mêmes raisons.

Aux guichets internationaux de Tahiti – Faa’a en ce début d’après-midi, les passagers du BF 711 faisaient la queue aux guichets pour obtenir des informations de French Bee sur la reprogrammation du vol, ou sur un éventuel relogement pour la nuit. Le site de la compagnie table à l’heure actuelle sur un départ à 23h50.