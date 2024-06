Aircalin annonce la reprise progressive de ses vols commerciaux à partir du 5 juin

La compagnie calédonienne, qui a dû annuler 185 voyages depuis le début des émeutes, travaille en collaboration avec l’État sur un programme allégé de vols longs et moyens courriers, à partir de ce mardi. Les passagers et leurs bagages seront acheminés à l’aéroport de La Tontouta par voie aérienne depuis l’aérodrome de Magenta. Le vol de 13h25 ce mardi, entre Tahiti-Faa’a et Nouméa, via Fidji, est programmé. Les détails avec notre partenaire, Les Nouvelles calédoniennes.

Après plus de trois semaines d’arrêt, la compagnie Aircalin a annoncé lundi soir une reprise partielle de ses vols longs et moyens courriers à partir de ce mardi. Un programme de vols « allégé et modifié » a en effet pu être mis en place grâce à la collaboration avec l’État et la CCI, gestionnaire de l’aéroport de La Tontouta. Il sera toutefois conditionné « à la sécurité des accès à l’aéroport international » et pourra être adapté en fonction de l’évolution de la situation.

Une valise par personne et des horaires modifiés

En raison des contraintes de circulation sur la RT1 et de l’application, jusqu’au 10 juin minimum, du couvre-feu, « un acheminement par voie aérienne sera mis en place avec Air Calédonie pour les passagers et leurs bagages, de l’aérodrome de Magenta jusqu’à l’aéroport de La Tontouta, et inversement pour les arrivées en Nouvelle-Calédonie », dévoile Aircalin. Conséquences : les modalités de vols seront modifiées, notamment en termes d’horaires, et les bagages seront limités à une valise de 23 kg par passager « afin de permettre la bonne prise en charge par les équipes d’Air Calédonie lors des transferts en ATR qui sont limités à une cinquantaine de personnes par voyage ».

Seul le programme de vol des deux prochains jours est connu. Pour les Polynésiens, cette annonce concerne le vol SB631 prévu ce mardi à 13h25 à Faa’a. Il rejoindra la Nouvelle-Calédonie après une escale aux Fidji.

La compagnie révèle par ailleurs que, depuis le 13 mai, 185 vols ont dû être annulés, touchant environ 20 000 passagers.