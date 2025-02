Aito Tu’aro : rameurs et surfeurs trustent les récompenses

Mihinoa Paari remporte le prix de l'espoir féminine après avoir décroché huit médialles (six en or) aux Mondiaux de vitesse 2024. © COPF

La troisième édition des Aito Tu’aro, la cérémonie de récompenses sportives organisée par le COPF, a vu les surfeurs Kauli Vaast et Vahine Fierro remporter les prix dans les catégories « Elite » homme et femme. Hira Teriinatoofa est également sacré meilleur entraîneur. Mais c’est le va’a qui l’emporte au nombre de trophées, avec cinq distinctions.

C’est désormais un évènement ancré dans le paysage sportif local. Pour la troisième fois, le Comité olympique de Polynésie française a remis ses récompenses de l’année sportive, lors des Aito Tu’aro, organisés jeudi soir à la présidence. Sous les yeux des dirigeants, bénévoles et athlètes, quinze récompenses dont deux prix spéciaux ont été décernées. Pour déterminer les gagnants, le COPF avait composé un jury éclectique chargé de choisir entre des noms soumis par les différentes fédérations sportives. Comme en 2023, ce sont deux surfeurs qui ont remporté les prix Elite femme et homme. Vahine Fierro d’une part, pour sa qualification au CT et sa victoire à la Tahiti Pro, et Kauli Vaast pour sa médaille d’or aux Jeux olympiques. Un succès qui profite aussi à Hira Teriinatoofa, membre du staff de l’équipe de France et désigné entraineur de l’année jeudi soir. Un autre olympien a été honoré, le lanceur de javelot Teuraiterai Tupaia, récipiendaire du Prix spécial COPF pour son record de France et sa qualification pour Paris 2024.

Cette année, les rameurs réalisent aussi un joli tir groupé : cinq récompenses pour le va’a. Mihinoa Paari chez les « espoirs » filles, Lysiane Teiri et Gervais Aumeran en « handisport » homme et femme, et enfin les deux sélections, féminine comme masculine, dans les catégorie « équipe ». Deux prix reviennent à la natation, « espoir » garçon pour Enoa Vidal et Vai Mane’e pour son engagement sociétal, deux aussi pour le football, avec Pascal Vahirua en tant que « Légende » et les Tiki Toa pour le « Prix spécial TNTV », tandis que Yann Lafortune, secrétaire général de la fédération tahitienne de judo, est lauréat de la catégorie « bénévole ». Enfin l’évènement de l’année revient à la course La Tahitienne.