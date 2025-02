Économie circulaire: un séminaire pour encourager les progrès dans le Pacifique

Du 11 au 13 février 2025, l’Ademe Pacifique et l’Ademe Polynésie organisent un séminaire dédié à l’économie circulaire au Musée de Tahiti et des Îles. Cet événement réunira collectivités, entreprises, associations et porteurs de projets pour échanger sur « des solutions concrètes » face aux défis environnementaux propres aux territoires insulaires. Conférences, ateliers et retours d’expérience autour de thématiques comme l’éco-conception, le réemploi ou encore l’alimentation durable.

L’économie circulaire sera au cœur des débats. Du 11 au 13 février prochain, l’Ademe Pacifique réunira les représentants de ses antennes des territoires ultra-marins français du Pacifique à l’occasion d’un séminaire. Acteurs publics, privés et associatifs ont rendez-vous au Musée de Tahiti et des îles pour « réfléchir ensemble » à des solutions durables adaptées aux spécificités insulaires. Pour les organisateurs, qui inscrivent ce séminaire dans la continuité du colloque du même type organisé en 2019 en Nouvelle-Calédonie – alors principalement axé sur la gestion des déchets – , il est essentiel de réunir régulièrement les acteurs du Pacifique. « Nous sommes tous confrontés aux mêmes problématiques liées à l’insularité : nous importons des produits, nous générons des déchets, et leur valorisation locale est complexe. Ces rencontres permettent de partager des retours d’expérience et de trouver des solutions pour avancer », explique Caroline Nicolleau, représentante de l’Ademe en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Au programme de ces trois jours : des conférences et des tables rondes sur des problématiques telles que l’éco-conception, le réemploi, la réparation et l’alimentation durable, mais aussi des ateliers pratiques et des visites de structures engagées. Au-delà de ces échanges, il s’agit de « faire aboutir des actions concrètes et de créer un réseau de coopération durable ». L »Ademe, qui finance depuis plusieurs années des projets en faveur du développement durable, dispose d’ailleurs d’un budget spécifique pour accompagner cette transition. En attendant, plusieurs entreprises ont déjà signalé leur participation à cette rencontre… Au total, un peu plus de 200 personnes devraient y assister.