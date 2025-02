Un jeu pour fêter les 5 ans de la Fondation Anāvai

Pour célébrer son cinquième anniversaire, la Fondation Anāvai organise un jeu concours inédit. L’objectif? Remercier les donateurs, encourager la solidarité mais aussi faire connaître davantage la plateforme qui soutient les associations polynésiennes depuis 2020. Pour jouer rendez-vous sur la page Facebook de la Fondation Anāvai jusqu’au 4 mars. .

Depuis 2020, la Fondation Anāvai soutient les associations du fenua en leur offrant une plateforme de financement participatif dédiée aux projets d’intérêt général. En cinq ans, elle a permis de financer 81 projets, accompagner 95 associations et mobiliser plus de 2 000 donateurs pour renforcer la solidarité en Polynésie.

Pour célébrer cet anniversaire, elle organise donc un grand jeu concours sur sa page Facebook du 3 février au 4 mars, avec de beaux lots à gagner. Chaque semaine, un gagnant sera tiré au sort, et un grand tirage final récompensera un participant chanceux avec deux billets d’avion aller-retour pour Seattle. Pour participer c’est ici.