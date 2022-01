Amuitahira’a : Gaston Flosse fait exclure Tauhiti Nena

Celui qui devait devenir, la semaine prochaine, président délégué du Amuitahira’a, avait affiché sa volonté de remplacer Gaston Flosse, inéligible, dans la 1ere circonscription aux législatives. Le Vieux Lion n’a pas apprécié : après un conseil politique de 4 heures hier, il a été formellement exclu du Tahoera’a, à une semaine du congrès et du changement de nom du parti.

Grises mines, et même yeux humides, hier soir, à la sortie du siège du Taohera’a Huiraatira. A une semaine du Congrès qui doit voir le parti orange confirmer son tournant souverainiste et son nouveau nom, « Amuitahira’a o te Nunaa Maohi », un conseil politique extraordinaire avait été réuni, comme l’avait annoncé Tahiti Infos. Principal objet des discussions : l’exclusion de Tauhiti Nena, confirmée après de longs débats par 44 voix contre 7.

Remplacer Flosse après son inéligibilité

L’aventure aura duré un peu plus de 18 mois. Depuis le second tour des municipales de 2020, perdues de justesse à Papeete par l’ancien boxeur, malgré le soutien du Tahoera’a, Gaston Flosse présentait l’ex-ministre d’Oscar Temaru comme la relève du camp orange. Il devait même devenir, la semaine prochaine « président délégué » du Amuitahira’a, « Ça veut dire que si un jour je meurs ou j’ai un accident, c’est lui qui me remplacerait, qui deviendrait le président du parti », expliquait le Vieux Lion qui précisait au passage que Tauhiti Nena devait mener la liste orange aux territoriales de 2023. Un nouveau dauphin en somme. Sauf que le jeune élu aurait commis un crime de lèse-majesté : afficher sa volonté de se présenter dans la 1ere circonscription législative (Papeete, Pirae, Arue, Tuamotu, Marquises) en remplacement de l’ancien président du Pays, dont la peine de 5 ans d’inéligibilité et de 2 ans de prison avec sursis a été définitivement confirmée le 12 janvier.

Une volonté qui implique d’abandonner la troisième circonscription (Faa’a, Punaauia, Raromatai) où il faisait campagne avec le Amuitahira’a. « Il a accepté de venir dans cette circonscription parce que c’était l’intérêt du parti, il m’a laissé le présenter comme le député pendant huit mois, il faut pas venir dire maintenant ‘j’ai été forcé par le président’, c’est malhonnête », s’agace Gaston Flosse. Une question de « discipline » pointe le chef de file des orange, qui s’est dit « profondément navré » par cette situation.

Déception des deux côtés

« C’est vraiment dommage », soufflent plusieurs responsables du parti à la sortie du conseil politique. Une déception qui est aussi partagée par Tauhiti Nena, qui dit « respecter le choix du parti ». « Ma volonté de revenir dans la une, qu’il prenne ça comme une trahison, on peut comprendre (…) mais on ne peut pas m’obliger à aller dans la trois alors que le cœur n’y est pas », explique l’ancien sportif, poussé par son groupe à la mairie de Papeete à se présenter, quoiqu’il arrive, dans la première circonscription. « On verra », laisse planer l’élu de Papeete qui explique « ne pas être en rupture » idéologiquement avec le Amuitahira’a et remerciant même Gaston Flosse pour ces 18 mois de collaboration. Mais la rupture est bien définitive, confirme-t-on des deux côtés.

Si Gaston Flosse assure que cette séparation ne pèsera pas lourd en termes de voix, elle laisse tout de même le parti orange dans une situation difficile à moins de 5 mois des législatives. Si le Amuitahira’a a toujours un candidat dans la deuxième circonscription – le maire délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa – elle doit en trouver un dans la première et un autre dans la troisième. Au passage, le Vieux Lion doit se trouver un nouveau dauphin. Une succession qui semble difficile pour l’ancien homme fort de la Polynésie. « Chaque fois qu’il est dauphin il croit qu’il est président, rétorque le leader orange. Tant que je suis là c’est moi le président, voilà ».