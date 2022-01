Foncier et obligation vaccinale : « même combat »

Plus de 200 personnes se sont mobilisées à l’appel de Yannick a Toatiti, présidente de l’association Te Ti’a raa mana o te fenua, qui s’intéresse aux problèmes du foncier. Obligation vaccinale ou problèmes pour accéder aux terres, pour elle, c’est le même combat.

L’association Te Ti’a raa mana o te fenua, qui s’intéresse aux problèmes du foncier, a appelé à une mobilisation ce samedi matin pour dénoncer la difficulté d’accès aux terres de certains Polynésiens, mais également l’obligation vaccinale. Pour Yannick a Toatiti, la présidente de l’association, c’est le même combat et l’intérêt de la mobilisation de samedi était d’appeler les personnes à venir témoigner au micro, installé sous un chapiteau devant l’assemblée de la Polynésie française, que ce soit sur l’un ou l’autre sujet. Une manifestante, présente dès le début de la manifestation à 8h30, s’accordait tout à fait à cet état d’esprit et était venue dénoncer « cette mascarade » et « une politique de destruction du peuple polynésien ».

D’autres manifestants, moins concernés par les problèmes du foncier, s’étaient mobilisés contre l’obligation vaccinale. « On ne peut pas dire que c’est fini mais le virus s’atténue et je suis effrayé par les mesures qui sont prises. Nous ne sommes plus en contact avec les microbes et avec toutes ces précautions, on affaiblit nos défenses immunitaires. On doit vivre avec les microbes ! » explique cet ancien infirmier, qui souhaiterait plutôt voir des mesures prises concernant l’hygiène de vie et la malbouffe. Des manifestants s’interrogent sur la situation actuelle et les mesures sanitaires qui sont pour eux, inadaptées.

Sous le chapiteau, des tables étaient installées pour venir signer une pétition. Des personnes se sont succédé au micro pour donner des conseils aux travailleurs non-vaccinés concernés par les contrôles de l’Arass : « Résistez ! Ne payez pas l’amende ! » Sandra Faraire, cerveau du réseau de vente pyramidale « Training Sandra Network » et condamnée dans cette affaire en 2019, était présente pour animer la manifestation et dénoncer le travail de l’Arass. Yannick a Toatiti reconnait qu’elle a eu des problèmes mais elle était contente de sa présence à la mobilisation de samedi. La présidente de l’association Te Ti’a raa mana o te fenua souhaitait mettre l’accent sur une loi du Pays votée le 4 novembre et parue dans le JOPF le 12 novembre qui prévoit une délimitation claire du champ d’application du droit du Pays sur son domaine public et sur son domaine privé. « Le projet de loi du Pays a pour objet d’actualiser et d’adapter aux réalités contemporaines les dispositions » d’une ancienne délibération datant de 1995. Selon l’interprétation de Yannick a Toatiti, le texte a été voté alors que l’obligation vaccinale détournait les regards : « On s’est aperçu que derrière l’obligation vaccinale, alors qu’on ne parle que de ça, les élus en ont profité pour voter une loi leur permettant de vendre des terres. »