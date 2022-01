4 tonnes de déchets ramassés à la Tipaerui

Des pneus, des bouteilles, du verre, des canettes, des barquettes, des encombrants, une machine à laver, un scooter… La liste est longue et impressionnante du gros tas de déchets ramassés par les bénévoles de l’association Project Rescue Ocean Polynésie et les volontaires jeunes cadets du RSMA, ce samedi matin, au fond de la vallée de la Tipaerui.

Il pleut, le temps est gris mais ça ne les a pas empêchés d’aller au fond de la vallée de la Tipaerui, ramasser plus de 4 tonnes de déchets ce samedi matin. Une vingtaine de volontaires jeunes cadets du RSMA, un nouveau dispositif lancé en octobre de l’année dernière qui regroupe des lycéens en situation de décrochage scolaire, ont participé à ce grand nettoyage, organisé par l’association Project Rescue Ocean Polynésie. Tout a commencé par une simple randonnée dans la Tipaerui où des membres de l’association trouvent un tas de vieux pneus, comme le raconte Adeline Yvon, ambassadrice de Project Rescue Ocean Polynésie.

Cette journée éco-citoyenne avait plusieurs objectif : faire participer les cadets à une action d’intérêt général, leur permettant de se sentir utile au sein de la société ; contribuer à la préservation du fenua en prenant en compte les préoccupations environnementales ; et réaliser un travail collectif, favorisant ainsi la cohésion de l’unité, expliquait Adeline Yvon, ambassadrice de l’association. Cela rentre dans le programme volontaires jeunes cadets qui comprend 30 jours d’activités de cohésion, culturelles et sportives, dans un cadre militaire mettant aussi l’accent sur la discipline et le civisme. Ce coup de main arrivait au bon moment après la découverte de tous ces pneus dans la vallée. Ce sont donc environ 60 bénévoles qui ont procédé au nettoyage d’une partie de la vallée et ramassé plus de 4 tonnes de déchets. Entassés à l’entrée du sentier en terre, le tout a été enlevé par des camions de la mairie de Papeete qui ont fait plusieurs aller-retours. L’adjudant Said, chef de section des volontaires jeunes cadets à la deuxième compagnie de formation de professionnels du RSMA de Arue, disait sa fierté de voir les jeunes participer à cette opération mais surtout sa joie de les voir heureux dans la nature.

Withney Richard, jeune cadette du RSMA, avoue qu’elle n’était pas très intéressée quand on leur a proposé cette opération. Mais après avoir vu de ces yeux tout ce qui trainait dans la vallée et participé à ramener ces déchets, elle a réalisé le niveau de pollution de certains endroits. « C’est déjà beaucoup de déchets et l’association dit qu’ils ont vu pire ! Il y a des gros pneus, des pneus de voitures, de case. Comment ça se fait que ce soit entassé là-bas ? Au début, je n’étais pas très sensible à cette cause mais après ce matin, je crois que j’aimerai participer à d’autres actions de ce genre », a-t-elle expliqué. Il y a la satisfaction d’avoir nettoyé mais aussi la tristesse de voir la nature aussi polluée.

Une réussite donc pour la journée puisqu’il s’agissait de participer à une opération concrète mais également d’éveiller les consciences, comme le précise Adeline Yvon.

En 2021, l’association Project Rescue Ocean Polynésie a mené 88 actions de dépollution et plus de 21 tonnes de déchets ont été récoltées et triées. Le tout uniquement par des bénévoles qui, dès qu’ils le peuvent, s’inscrivent aux opérations de nettoyage organisées quasiment toutes les semaines. La prochaine action aura donc lieu la semaine prochaine, il faut rester connecté sur la page Facebook pour connaitre le lieu et éventuellement y participer. Quant aux volontaires jeunes cadets du RSMA, ils participeront à une autre action civique au mois d’avril avec Père Christophe cette fois, pour distribuer le petit-déjeuner aux personnes vivant dans la rue.