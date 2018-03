Angélo Frébault sort du bois

Le secrétaire général de la CSTP-FO, Angélo Frébault, a officiellement annoncé mardi matin lors d’une conférence de presse qu’il se lançait en politique avec le Tahoeraa huiraatira. Le syndicaliste a d’abord indiqué être en attente de ce que le Tahoeraa pourrait lui proposer, avant de recevoir un coup de téléphone en pleine conférence de presse et de changer de discours en expliquant finalement qu’il soutenait le parti orange sans rien attendre en retour…

Porte-parole de l’intersyndicale ces dernières semaines, le secrétaire général de la CSTP-FO, Angélo Frébault, a annoncé mardi matin qu’il soutenait le Tahoeraa huiraatira pour les prochaines territoriales. Le syndicaliste a rappelé que, pendant la grève générale contre la réforme des retraites, il avait annoncé publiquement et à plusieurs reprises qu’il voulait « un vote sanction », un vote « contre le Tapura ». Mardi matin au CESC, Angélo Frébault a affirmé avoir été « sollicité politiquement par le Tahoeraa huiraatira ». « Je me suis toujours battu pour l’intérêt général, pour le bien être du monde social. (…) Pour pouvoir concrétiser nos idées, il faut savoir sauter le pas », a expliqué le syndicaliste. Le secrétaire général de la plus grosse confédération syndicale de Polynésie a donc annoncé officiellement qu’il avait décidé de faire son entrée en politique.

Pendant sa conférence de presse, Angélo Frébault a expliqué « se retrouver dans le programme du Tahoeraa ». Notamment sur le volet social avec « les 55% de la population au dessous du seuil de pauvreté ». « Dans le programme du Tahoeraa figure cette notion de pauvreté », explique le syndicaliste qui affirme qu’il démissionnera de son poste de secrétaire général de la CSTP-FO, lorsqu’il aura sa place sur la liste orange.

Très curieusement, le syndicaliste a changé de discours après avoir reçu un coup de téléphone pendant la conférence de presse. Il a ensuite déclaré qu’il soutenait le parti orange sans finalement ne plus rien attendre en échange.

Déjà accusé il y a dix jours de « déstabilisation à des fins purement politiques » par le président du Pays, Edouard Fritch, Angélo Frébault n’a pas cessé d’affirmer que sa décision de rejoindre le Tahoeraa était née après le conflit social sur la réforme des retraites. Il dément avoir été « téléguidé » par le Tahoeraa pour mener les grèves et les manifestations.