Après 20 ans d’interdiction, la pêche au burgau va reprendre

Les États-Unis demandent des garanties sur la protection des mammifères marins … et les obtiennent. Il faut dire que le marché américain représente 95% des exportations des produits de la pêche polynésiens. Et que l’évolution règlementaire en question ne devrait avoir que peu d’impact sur la pêche locale. Depuis le 1er janvier 2017, les États-Unis ont adopté un nouveau règlement qui contraint les pêcheries étrangères désirant exporter sur leur territoire à « garantir la protection des mammifères marins selon des normes comparables à celles régissant les pêcheries américaines ». Un façon de préserver l’environnement, et peut-être de protéger les filières locales. Au fenua, la ZEE est officiellement un sanctuaire pour les mammifères marins et le Pays affirme même « qu’il est prouvé qu’il n’y a aucune mortalité accidentelle de ces espèces liée à la pêche à la palangre ». Mais il est toutefois « nécessaire de démontrer auprès des autorités américaines compétentes que les mesures d’encadrement de la flotte polynésienne sont conformes à ces nouveaux standards » pour pouvoir continuer à exporter. Raison pour laquelle le cadre réglementaire local va être « complété » pour « y introduire explicitement un guide de bonnes pratiques et des règles de suivi et d’observation des captures et des impacts des activités de pêche ».