Après des dégâts en Nouvelle-Calédonie, le cyclone Gabrielle arrive sur la Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande se prépare au passage du cyclone Gabrielle, qui arrive en ce moment même sur la pointe Nord du pays. En Nouvelle-Calédonie, le cyclone a fait quelques dégâts vendredi et samedi, échouant plusieurs bateaux à Nouméa et submergeant certaines côtes à l’Ouest de la Grande Terre. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

Si Gabrielle n’a pas touché terre en Nouvelle-Calédonie, son passage au sud de l’archipel a laissé des traces sur la côte ouest de la Grande Terre notamment. Embarcations endommagées ou encore chaussées submergées : c’est surtout la houle provoquée par le passage du cyclone qui s’est faite sentir sur l’archipel.

« C’est la catastrophe, c’est la misère. On est allés voir comme allait le bateau, on l’a retrouvé en morceaux » a confié une plaisancière à Nouvelle-Calédonie La 1ère. L’antenne locale de Météo France a enregistré des rafales à 110 km/h et une houle de 5 mètres. Actuellement, les 18 communes de la côte ouest, de Belep au Nord à l’Île des Pins au Sud, demeurent en vigilance jaune forte houle.

Désormais, c’est vers la Nouvelle-Zélande que Gabrielle se dirige. Et les intempéries concernent d’ores et déjà le nord de l’archipel, touché par de fortes pluies ayant fait 4 victimes, il y a deux semaines. « Notre principal message aux personnes à travers le pays est : prenez au sérieux l’alerte de temps violent et assurez-vous que vous êtes préparés », a exhorté le Premier ministre Chris Hipkins.

Le gouvernement de Nouvelle-Zélande a appelé ce dimanche les habitants à se mettre à l’abri, et à se préparer à évacuer leurs domiciles à l’approche du cyclone Gabrielle, qui arrive sur la pointe Nord. « Assurez-vous d’avoir vos kits de secours, assurez-vous de savoir où vous devez aller au cas où vous devriez évacuer vos maisons », a ajouté le Premier ministre, fraîchement nommé après le départ de Jacinda Ardern.

Le bureau météorologique néo-zélandais a mesuré des rafales de vent jusqu’à 140 km/h dans le nord du pays dimanche matin et prévoit des pluies diluviennes. « Compte tenu de la position et de l’intensité de Gabrielle, ce système présente un risque très élevé de conditions météorologiques extrêmes, lourdes de conséquences et sans précédent sur de nombreuses régions de l’île du Nord de dimanche à mardi », a-t-il averti. Les vents violents ont déjà causé de nombreuses inondations, et des coupures d’électricité dans des milliers de foyers du Nord de l’île.

Le pont qui traverse le port d’Auckland, la plus grande ville du pays qui demeure en état d’urgence depuis les dernières intempéries, a été fermé dimanche et la plupart des vols prévus lundi ont déjà été annulés. Le cyclone Gabrielle est aussi passé sur l’île australienne de Norfolk dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant des chutes d’arbres et des coupures de courant, mais aucun dégât significatif, selon les médias.