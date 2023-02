« No Maori allowed », « Motu Haka, le combats des îles Marquises »… Le palmarès complet du 20e Fifo

Le Festival international du film océanien s’est terminé vendredi soir avec le sacre de No Māori allowed, de Corinna Hunziker, Grand prix de cette 20e édition. Le prix du public est attribué à Motu Haka, le combat des Îles Marquises, quand le « Grand prix du public des 20 ans » est allé à Patutiki, l’art du tatouage des îles Marquises. Le traditionnel chant du Fifo a ensuite marqué « la fin d’une aventure mais le début d’une nouvelle », comme l’a dit Miriama Bono. Déjà le prochain rendez-vous est annoncé : du 3 au 11 février 2024. Un article de Lucie Rabréaud, pour le Fifo.

La semaine est effectivement vite passée. Les journées se sont enchainées entre les diffusions, les rencontres sur le paepae a Hiro, les Inside the doc, les petits-déjeuners professionnels, les animations photo et vidéo… 130 festivaliers venus de tout le Pacifique, des États-Unis et de France étaient présents pour cette 20e édition. Quel plus beau cadeau pour cet anniversaire que de retrouver tout ce monde ? On a enfin pu discuter, échanger, refaire le monde pendant les longues soirées, sans aucune contrainte après les années de crise du Covid. « C’était vraiment une belle réunion », sourit Miriama Bono. Une édition anniversaire un peu spécial avec un élan important pour la jeunesse : un jury jeunesse qui a délivré son prix pendant la soirée (Dame Valérie Adams : more than gold), des scolaires, des stagiaires, des bénévoles qui proposaient des activités et qui ont activement travaillé sur le festival… Bref, il y avait des jeunes partout ! « Ça fait chaud au cœur », reconnait la présidente de l’Afifo. Si le festival célébrait sa clôture vendredi soir, il n’est pas encore vraiment terminé car les projections et les rencontres se poursuivent ce week-end et surtout il est encore en ligne pendant une semaine entière. L’occasion de voir ou revoir les documentaires en compétition, hors-compétition et les courts-métrages. Et puis le Fifo va continuer à rayonner pendant une année entière avec les projections dans les îles, dans les établissements scolaires, lors d’événements…

Lors de cette cérémonie, pour la première fois retransmise en direct sur Polynésie La 1ère et présentée par Aiata Tarahu, journaliste de la chaîne, il y a encore eu beaucoup d’émotions. Il y a eu les cris de joie du clan de Kahu Kahia, fêtant la réception du prix du meilleur court-métrage de fiction avec Find Where I Belong, une collaboration néozélandaise marquisienne racontant l’histoire de deux SDF dont l’un rêve de rentrer chez lui aux Marquises. Puis encore des cris de joie marquisiens pour le Grand prix du public des 20 ans du Fifo avec Patutiki de Heretu Tetahiotupa. Les Marquises ont été à l’honneur une troisième fois avec le Prix du public décerné à Motu Haka. Toute la délégation est montée sur scène pour recevoir le trophée. « Nous sommes arrivés extrêmement fébrile, avec beaucoup d’appréhension car nous étions préoccupés par les réactions du public. Nous espérions faire honneur aux Marquises et à la Polynésie française », a réagi le réalisateur Raynald Mérienne.

« Attentif aux petites paroles échangées dans le Pacifique »

Avant de passer aux prix du jury, Marie-Hélène Villierme, la présidente, a souligné « les discussions sur chaque film, la valeur inestimable du don des personnes portées à l’écran, l’illumination de certaines personnes par leur charisme, leur courage, leur révolte… » Franklin remporte le 3e prix spécial pour son « regard d’auteur sensible et engagé » et « l’espoir de réussir à protéger notre planète ». Waan Yaat, sur une terre de la République, remporte le 2e prix spécial pour « cette histoire très forte », « l’importance de la mémoire », « une vision personnelle qui pourra inspirer le monde ». Dame Valérie Adams : more than gold obtient le 1er prix spécial pour l’histoire de cette « personne extraordinaire qui est allé bien au-delà de ce qu’on pourrait réaliser et dont le caractère a captivé et ému le jury ». La réalisatrice Briar March était particulièrement émue en recevant ce prix et a fondu en larmes en recevant son deuxième prix : celui du jury jeunesse. « C’est toujours un challenge de faire un film, beaucoup de choses inattendues arrivent comme le Covid. Nous voulions que Valérie Adams inspire les jeunes, leur montre la résilience et comment on peut affronter et dépasser les difficultés. Alors recevoir ce prix, c’est particulièrement émouvant. » Enfin, le Grand prix Fifo 2023 a été remis au film No Māori allowed, qui raconte l’histoire de Pukekohe où la ségrégation a été particulièrement violente et la tentative de certains pour en parler, affrontant les blessures encore ouvertes des personnes âgées d’aujourd’hui.

Walles Kotra, fondateur du festival, a remercié tous les participants et les partenaires d’être « attentif aux petites paroles échangées dans le Pacifique ». « Le festival est une affaire d’hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, qui travaillent ensemble pour notre région. » Et rendez-vous est donné pour la 21e édition qui se déroulera du 3 au 11 février 2024. « Un Fifo qui s’achève, c’est un Fifo qui recommence », a conclu Miriama Bono.

Un article de Lucie Rabréaud pour le Festival International du Film Océanien



Le Palmarès du 20e FIFO : ● Grand prix du jury – France Télévisions : “No Māori allowed”, réalisé par Corinna Hunziker.

● 1er prix spécial du jury : “Dame Valerie Adams: More than gold”, réalisé par Briar March.

● 2e prix spécial du jury : “Waan Yaat, sur une terre de la République française”, réalisé Emmanuel Desbouiges et Dorothée Tromparent.

● 3e prix spécial du jury : “Franklin”, réalisé par Kasimir Burgess.

● Prix du jury jeunesse : “Dame Valerie Adams: More than Gold”, réalisé par Briar March.

● Prix du public : “Motu Haka, le combat des îles Marquises, réalisé par Raynald Mérienne.

● Meilleur court-métrage documentaire : “The Dreamlife of Georgie Stone “, réalisé par Maya Newell.

● Meilleur court-métrage de fiction : “Find where I belong”, réalisé par Kahu Kaiha.

● Grand prix du public des 20 ans : “Patutiki, l’art du tatouage des îles Marquises”, réalisé par Christophe Cordier et Heretu Tetahiotupa. Tous les films primés peuvent être visionnés sur www.fifotahiti.com