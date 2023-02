Séisme en Turquie et en Syrie : le bilan grimpe à plus de 33 000 morts

Le bilan du violent séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie s’élève dimanche à 33.179 morts, selon les derniers bilans officiels. Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a fait 29.605 morts dans le sud de la Turquie, a annoncé dimanche l’Afad, tandis que les autorités ont dénombré 3.574 morts en Syrie. Les précisions de notre partenaire Europe1.

Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie est monté dimanche à plus de 33.000 morts, alors qu’un nouveau convoi de l’ONU est arrivé en Syrie, apportant une aide très attendue aux victimes. Dix camions ont franchi, depuis la Turquie, la frontière au point de passage de Bab-al Hawa, dans le nord-ouest de la Syrie, a constaté un correspondant de l’AFP, apportant de quoi confectionner des abris d’urgence avec des bâches en plastique, des couvertures, des matelas, des cordes ou encore des vis et des clous, entre autres.

Le responsable des secours onusiens, Martin Griffiths, a toutefois reconnu que « jusqu’à présent nous avons fait défaut aux gens du nord-ouest de la Syrie. Ils se sentent à juste titre abandonnés ». Il faut désormais « corriger cet échec au plus vite », a-t-il déclaré. Selon un responsable du ministère syrien des Transports, Suleiman Khalil, 62 avions chargés d’aide ont jusqu’à présent atterri dans le pays et d’autres ont attendus dans les heures et jours à venir, en provenance notamment d’Arabie saoudite.

Bachar Al-Assad remercie les Émirats arabes unis pour leur aide

Le président syrien Bachar al-Assad a remercié dimanche les Émirats arabes unis pour leur « énorme aide humanitaire », alors qu’il recevait à Damas le chef de la diplomatie émiratie, Abdallah ben Zayed Al-Nahyane. Abou Dhabi a dans un premier temps annoncé 12,7 millions d’euros d’aide humanitaire à la Syrie avant de promettre 47 millions d’euros supplémentaires.

Le puissant mouvement libanais Hezbollah, allié du gouvernement syrien, a de son côté envoyé dimanche un convoi d’aide humanitaire dans l’ouest de la Syrie, avec des « vivres » et des « fournitures médicales ».