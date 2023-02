Fraichement rénové, le stade Willy Bambridge a été inauguré ce samedi après 10 mois de fermeture. Un chantier qui pourrait en ouvrir d’autres : des réflexions sont en cours sur la rénovation de la salle polyvalente Maco Nena et sur l’avenir de la piscine municipale, qui devrait bénéficier d’une bouffée d’air avec la construction du centre aquatique d’Aorai avant le Jeux 2027.

Le Tavana Michel Buillard a sifflé le coup d’envoi, ce matin d’une grande journée de sport inter-quartiers à Willy Bambridge. Une façon pour la mairie de relancer la vie sur ce stade qui vient de subir 10 mois de rénovation. Quelques 400 jeunes profitent donc ce samedi de la nouvelle pelouse synthétique – sans morceaux de pneus recyclés cette fois -, de la piste d’athlétisme « plus amortie » ou encore des modules de sport et de musculation modernisés qui agrémentent le grand stade de l’entrée de Papeete. À partir de 17 heures, beaucoup de leurs ainés, venus de Papeete ou d’ailleurs, devraient prendre leur place à Willy Bambridge pour une grand « Challenge Fitness », gratuit et sans inscription, encadré par des coachs professionnels. À partir de lundi, 5h30, le stade accueillera de nouveau les scolaires, les clubs mais surtout le grand public suivant ses horaires normaux : « Ça a toujours été mon souhait que d’avoir un équipement qui était ouvert à tous », a résumé le tavana Michel Buillard lors de l’inauguration.

« Repenser » Maco Nena et la piscine

Mais malgré la fin de ce chantier à 180 millions (le Pays et l’État ont participé, notamment au travers du contrat de Ville), la mairie n’en a pas fini avec ses rénovations sportives. « C’était le projet prioritaire, rappelle Mata Ganahoa, la directrice Jeunesse et sports de la ville. Mais des « réflexions » sont lancées sur la réfection de la salle Maco Nena et des alentours, pour en faire un vrai complexe sportif, très bien situé à l’entrée de la capitale, et redonner véritablement cette identité de ville sportive à la commune de Papeete ». La réflexion traverse aussi le boulevard Pomare, pour atteindre la piscine municipale. L’avenir de cette enceinte est lié avant tout à la naissance d’un nouveau centre aquatique à Aorai, dans le cadre de la préparation des Jeux du Pacifique 2027. Un bassin aux normes olympique de 50 mètres, un bassin de récupération de 25 mètres… Le chantier, sur l’ancien terrain de l’AS Aorai, doit commencer dès 2024 pour se terminer idéalement « un an avant les Jeux » explique Naea Bennett.

« La commune avec le Pays pourrait en profiter pour remettre en état la piscine municipale pour que ce « pack sportif », autour de Willy Bambridge, soit le plus complet possible » précise le ministre de la Jeunesse, aussi en charge des Sports. Pour le tavana Michel Buillard, la nouvelle piscine d’Aorai devrait avant tout bénéficier aux clubs de natation et ainsi libérer du temps et de l’espace pour les « quartiers », les « anciens nageurs », bref, pour le grand public sur la piscine de Tipaerui :