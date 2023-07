Kelly Asin Moux, tête de liste de CCISM 2028 et Jean-Paul Tuaiva, meneur de l’Union des chefs d’entreprise du fenua ont réagi à la décision de la commission électorale de la chambre de ne pas proclamer les résultats de l’élection du 27 juin. Une grosse déception pour ces listes données gagnantes, mais pas une complète surprise. Ils pointent du doigt une désorganisation de la CCISM alors que tous deux disent l’avoir alertée sur de possibles cafouillages bien avant le 27 juin.

La décision de la commission électorale de la CCISM a été un véritable coup de bambou sur la tête de Jean-Paul Tuaiva qui mène la liste l’Union des chefs d’entreprise du fenua et celle de Kelly Asin Moux de CCISM 2028. S’ils avouent tous deux leur déception, ils reconnaissent également que « ça sentait le roussi ». « Nous sommes assez déçus de l’invalidation des résultats de la commission électorale. Mais bien avant l’élection, ça sentait déjà la désorganisation. Les chefs de bureaux de Punaauia et Papeete m’avaient fait savoir qu’ils avaient contacté la chambre depuis une semaine et restaient sans réponse concernant l’organisation de cette élection. Lorsqu’elle est arrivée, on a vu le gros bordel que ça a généré ! » souffle Jean-Paul Tuaiva, qui fait part de la colère de ses colistiers.

« On avait l’impression que cette désorganisation était recherchée pour qu’il y ait des recours derrière », s’interroge-t-il. « Maintenant que les résultats sont invalidés, c’est au ministre de décider de la suite. S’il faut repartir aux élections, on repartira aux élections mais c’est dommage d’en arriver là car ça sentait déjà la désorganisation bien avant. Je me pose la question, s’ils avaient gagné, auraient-ils invalidé les résultats ? »

Jean-Paul Tuaiva raconte qu’aucun agent de la CCISM n’a été mis à disposition des mairies comme c’était le cas lors des précédentes élections. « L’excuse qu’on leur a donnée, soi-disant c’est une décision de l’État. C’est quand même incroyable la motivation. »

« Statuts de la chambre : qu’est ce qu’on a fait depuis 2000 ? »

Même constat chez Kelly Asin Moux : « Lors des élections, on a bien vu qu’il y avait un grand absent : la CCISM. Les mairies n’étaient pas du tout préparées, on l’a constaté. On s’attendait à ce qu’il y ait des réserves émises par la commission mais on ne s’attendait pas à ce qu’elle ne prononce pas les résultats. Il y a eu quelques anomalies mais on avait largement gagné. On est surpris et déçu de cette situation. C’est un constat d’échec. » Les premiers cafouillages ont commencé avant la campagne : des recours au dépôt des listes car des collèges n’étaient pas validés par exemple et déjà le constat que les statuts sont vieux et inadaptés à l’environnement économique des patentés.

Kelly Asin Moux raconte aussi qu’à Rapa, les bulletins sont arrivés par bateau le 30 juin pour l’élection du 27… « Quand j’ai su que les résultats ne seraient pas proclamés alors qu’on a mobilisé les patentés pour qu’ils viennent voter, voir que nous étions en tête et aujourd’hui d’apprendre tout ça, j’avais envie de dire : c’est bon stop, arrêtons de payer les centimes additionnels et fermons la chambre, elle ne sert à rien. Tout ce remue-ménage pour arriver à cette situation, qu’est-ce que ça veut dire ? Franchement les bras m’en tombent. On nous dit oui mais il y a une problématique au niveau des statuts de la chambre parce qu’ils datent de 2000. Mais qu’est-ce qu’on a fait depuis 2000 ? » s’énerve-t-il.

Organisation « opaque et tellement compliquée »

Les deux hommes espèrent une intervention du ministre de l’Économie et des Finances, Tevaiti Pomare. Jean-Paul Tuaiva explique que l’Ucef a décidé « de ne rien faire. Nous avons félicité l’équipe de Kelly Asin la semaine dernière pour les résultats et nous avons acté notre victoire sur le collège des métiers ». S’il faut retourner aux urnes, ils y retourneront mais dans la crainte de voir les patentés moins nombreux à venir voter puisqu’ils ont « autre chose à faire ». D’ailleurs, pour Jean-Paul Tuaiva, « tout est opaque dans l’organisation de la CCISM. C’est pour ça qu’il y a eu pendant des années, un désaveu des patentés pour venir voter parce que c’est tellement opaque et tellement compliqué… »

Kelly Asin Moux fait part de son exaspération de la situation : « Il faut que cet amateurisme s’arrête. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. On a l’impression d’assister à des élections dans un pays sous-développé. C’est n’importe quoi. » Pour lui aussi, la mobilisation risque d’être difficile si de nouvelles élections consulaires sont organisées : « On est avant tout des chefs d’entreprise, on n’a pas de temps à perdre pour ce genre de choses. Ça se prépare ! On les a alertés à maintes reprises. On est très remontés car on a autre chose à faire que de retourner aux élections. »