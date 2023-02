Atamai : la nouvelle plateforme destinée aux matahiapo

La nouvelle plateforme destinée aux personnes du 3e âge est en ligne depuis le début du mois. Elle est accessible à tous les matahiapo à partir de 60 ans.

Atamai est en ligne. Annoncée depuis octobre, cette plateforme a pour vocation de faciliter l’accès des seniors aux activités collectives. Destiné aux personnes âgées de 60 ans, et plus, ce site internet, qui se veut simple et intuitif, est l’un des projets prioritaires porté par la ministre des solidarités Virginie Bruant. Le Pays qui travaille encore sur la réalisation d’un schéma directeur de l’action sociale en Polynésie française 2023/2028 annonçait mettre l’accompagnement des matahiapo au cœur de sa stratégie. Et si elle y accorde une place aussi importante, c’est parce qu’aujourd’hui les matahiapo représentent tout de même 12% de la population soit 34000 personnes contre 22 700 en 2007. Un chiffre qui a considérablement évolué tout comme leurs habitudes de vie puisque selon les dernières statistiques de plus en plus de personnes âgées vivraient seules. Et c’est principalement pour lutter contre l’isolement qu’il a été créé : « cette plateforme permet de créer et de participer à des activités sportives ou culturelles les personnes âgées pourront faire de nouvelles rencontres, explique Jade Ly Tham. On a essayé de la rendre la plus simple d’utilisation possible, et la ministre, pour protéger les utilisateurs, a souhaité la mise en place d’un modérateur. »

Une plateforme moderne et sécurisée, donc, ouverte à tous les matahiapo et sur laquelle ils pourront se retrouver, proposer des sorties ou répondre aux invitations lancées par d’autres personnes âgées. Elle est accessible en ligne sur www.atamai-polynesie.com