Attaque au couteau à Annecy : quatre enfants gravement blessés

Un individu a attaqué six personnes à l’arme blanche ce jeudi à proximité du lac d’Annecy, en Haute-Savoie. Parmi les victimes quatre enfants gravement blessés et toujours en « urgence absolue ». L’acte n’a « aucun mobile terroriste apparent » selon la procureure. L’agresseur, un Syrien qui aurait dit « au nom de Jésus-Christ » au moment de l’attaque est en garde à vue pour tentative d’assassinats. Le point en direct de notre partenaire Europe1.

Six personnes dont quatre enfants en bas âge ont été blessés jeudi matin, vers 9h45, dans un parc d’Annecy par un homme qui a été interpellé par les forces de l’ordre, a annoncé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. Le pronostic vital est engagé pour certaines des victimes. Le suspect a été blessé par les forces de l’ordre lors de son interpellation. Il est actuellement en garde à vue pour tentative d’assassinats.

« Aucun mobile terroriste apparent » selon la procureure, une enquête ouverte pour tentative d’assassinats

La procureure d’Annecy Line Bonnet-Mathis a assuré devant la presse qu’il n’y avait « aucun mobile terroriste apparent » dans l’attaque au couteau. « En l’état il n’y a pas d’éléments qui pourraient nous laisser entendre qu’il y a une motivation terroriste », a indiqué la magistrate, précisant que l’enquête était ouverte pour tentative d’assassinats. Le principal suspect n’était « ni sous stupéfiants, ni sous alcool », a déclaré le préfet de Haute-Savoie en fin d’après-midi.

L’auteur a dit « au nom de Jésus Christ » au moment de l’attaque

Le Syrien qui a attaqué au couteau jeudi à Annecy des enfants en bas âge, dont deux ont un pronostic vital engagé, a dit à deux reprises en anglais lors de l’attaque « au nom de Jésus Christ », peut-on entendre dans une vidéo consultée par l’AFP et confirmée de source proche du dossier. L’assaillant, qui portait une croix chrétienne quand il a été interpellé, s’était présenté comme un « chrétien de Syrie » lors de sa demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 novembre 2022.

Parmi les victimes, un enfant de nationalité anglaise et un autre de nationalité néerlandaise

Un jeune Britannique et un jeune Néerlandais font partie des quatre enfants en bas âge qui ont été blessés jeudi à Annecy par un homme de nationalité syrienne qui les a agressés avec un couteau, a-t-on appris de source proche du dossier. Le plus jeune des enfants blessés a 22 mois et le plus âgé 3 ans. Deux d’entre eux ont leur pronostic vital engagé, selon la même source. La procureure d’Annecy a indiqué également que les quatre enfants blessés se trouvaient en urgence absolue. Le vieil homme agressé est lui aussi en urgence absolue.

Le suspect en France faute d’avoir obtenu la nationalité suédoise, selon son ex-femme

Le suspect syrien de l’attaque au couteau visant des jeunes enfants à Annecy avait rejoint la France il y a huit mois depuis la Suède où il vivait, car il n’arrivait pas à obtenir la nationalité suédoise, a déclaré à l’AFP son ex-femme. La jeune femme, qui partageait sa vie avec lui jusqu’à l’an dernier dans le sud-ouest de la Suède, a affiché son incrédulité face à l’acte imputé à Abdalmasih H., 31 ans, dont elle a divorcé il y a quelques mois.

« Je ne sais pas ce qu’il lui est arrivé, ce que vous me dites, c’est terrible. Mais je n’ai pas eu de contact avec lui, je ne sais pas où il vit, ni comment il va psychologiquement », a confié l’ex-épouse, sous couvert de l’anonymat. « Lui ? (…) Mon Dieu, il était très gentil, je ne comprends pas », a ajouté la jeune femme en apprenant la nouvelle.

Selon elle, le départ du Syrien, qui s’est décrit comme de religion chrétienne auprès de la police française, est lié au fait qu’il n’a « pas réussi à obtenir la nationalité suédoise ». « Nous nous sommes rencontrés en Turquie, nous sommes tombés amoureux et nous sommes venus ici (en Suède). Après deux ans, nous nous sommes mariés, mais il n’a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. Nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède », a-t-elle confié au téléphone. Ce départ a eu lieu « il y a huit mois », selon la jeune femme, qui a confirmé qu’il avait obtenu le statut de réfugié en Suède.

Les autorités n’avaient pas donné suite à sa demande d’asile

Les autorités françaises ont indiqué avoir enregistré une demande d’asile de sa part fin novembre 2022, mais sans donner de suite car il avait déjà demandé, puis obtenu, le statut de réfugié en Suède. Lors d’un rare échange après son départ de Trollhättan où vivait le suspect de l’attaque, ce dernier lui a expliqué qu’il vivait « dans une église » en France.

« Je n’ai plus beaucoup de nouvelles, il s’est montré très fuyant. Il m’a appelé il y a quatre mois, il habitait dans une église. Mais je n’en sais pas beaucoup plus, il est surtout en contact avec sa famille qui vit aux Etats-Unis », a expliqué la jeune femme, également originaire du Moyen-Orient.

De nombreux Syriens, dont une importante communauté chrétienne, se sont réfugiés en Suède en fuyant la guerre dans leur pays à partir de 2011. Jugeant les arrivées trop importantes, le gouvernement suédois de l’époque avait durci les conditions de l’asile peu après la crise migratoire de 2015.

Une attaque dans une aire de jeux pour enfants

Les faits se sont déroulés dans une aire de jeux pour enfants sur le Pâquier vers 9h45, une grande esplanade d’herbe de sept hectares au bord du lac d’Annecy. Vers 9h45, le suspect s’est approché de cet endroit, où se trouvaient enfants, assistantes maternelles, parents et grands-parents. Il a sauté la barrière de cette aire de jeux de dix mètres sur dix. Selon certains témoins, l’homme s’est mis à crier et s’est brutalement jeté sur les poussettes qui étaient là. D’autres avancent au contraire que l’homme était assez silencieux. Il a donné plusieurs coups de couteau sur les enfants qui étaient dans les poussettes ou à proximité. Ils sont âgés d’environ 3 ans. D’après les témoins interrogés par Europe 1, il ne s’en est pas du tout pris aux adultes. Il a ciblé les enfants.

Pronostic vital engagé pour deux enfants et un adulte

Le dernier bilan fait état de quatre enfants de moins de 3 ans blessés. Le pronostic vital est engagé pour plusieurs d’entre eux. Par ailleurs, un homme âgé a été blessé par le suspect alors que ce dernier prenait la fuite. La victime est grièvement blessée et son pronostic vital est également engagé. Quant au suspect, il a été neutralisé par les policiers arrivés sur place qui lui auraient tiré dans les jambes.

Un homme né en 1991, inconnu des services de renseignement

L’auteur de l’attaque au couteau d’Annecy « n’est connu d’aucun service de renseignement » et n’a pas « d’antécédent psychiatrique identifié », a annoncé jeudi Elisabeth Borne lors d’un point presse. La France « a pris contact avec tous les services judiciaires et des services de renseignement des autres pays en Europe et au-delà, et ce monsieur n’a pas d’antécédents judiciaires, n’est connu d’aucun service de renseignement et on n’a pas identifié d’antécédents psychiatriques », a déclaré la cheffe du gouvernement. L’homme est « un Syrien, qui a le statut de réfugié en Suède depuis 10 ans et qui a demandé l’asile en France », a-t-elle confirmé.

Selon les informations d’Europe 1, l’individu interpellé est né en octobre 1991 en Syrie, âgé de 31 ans, s’exprime en anglais et est inconnu de tous les fichiers. L’homme, habillé en noir, est actuellement en garde à vue pour tentative d’assassinat. L’individu de nationalité syrienne a introduit sa demande d’asile à l’Ofpra le 28 novembre 2022, en procédure normale. Il avait, entre-temps, obtenu le statut de réfugié en Suède par une décision du 26 avril 2023. Sa demande en France était donc sans objet. Régulier du point de vue du droit de l’Union européenne, il était donc considéré comme réfugié.

Cet homme aujourd’hui est en situation légale sur le territoire français. Il est actuellement en garde à vue pour tentative d’assassinat. Ses motivations sont très confuses. Selon les informations d’Europe 1, le suspect avait déclaré lors de sa demande d’asile être « chrétien de Syrie » et portait une croix chrétienne. Il était marié en Suède, où il avait eu un enfant.

Une « attaque d’une lâcheté absolue »

Peu après les événements, Emmanuel Macron s’est exprimé sur Twitter, dénonçant une « attaque d’une lâcheté absolue ». « Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. »

Borne et Darmanin sur place

La Première ministre Élisabeth Borne et le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, se sont rendus à Annecy. La Première ministre est arrivée sur place aux alentours de 13h45. À l’Assemblée nationale, une minute de silence a été observée. La présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet a invité à cette minute de silence « pour eux, pour leurs familles », après cette « attaque gravissime ».

« Nous sommes bouleversés par cet acte odieux, inqualifiable », a déclaré Élisabeth Borne jeudi à Annecy après l’attaque au couteau perpétrée par un réfugié syrien qui a fait six blessés dont quatre enfants. « L’enquête permettra de préciser à la fois le parcours, le profil de cet assaillant et naturellement toute la lumière devra être faite. Mais aujourd’hui, c’est le temps de l’émotion, et nous sommes ici avec le ministre de l’Intérieur aux côtés des habitants d’Annecy pour exprimer tout le soutien et toute la solidarité de la nation », a déclaré la Première ministre à la presse devant la préfecture de Haute-Savoie, à quelques centaines de mètres du lieu de l’agression.