[Attention spoiler] Teheuira s’explique après le dernier épisode de Koh Lanta

[Cet article fait la suite à la diffusion sur TF1 du dernier épisode de Koh-Lanta en métropole, qui a déjà provoqué de nombreuses réactions, mais qui ne sera diffusé que ce mardi soir sur TNTV].

Accusé de tricherie, Teheiura a reconnu, devant Denis Brogniart, avoir frauduleusement récupéré de la nourriture auprès de pêcheurs de Taha’a. D’autres participants auraient également profité de cette nourriture. Dans un texte diffusé sur les réseaux sociaux, l’aventurier polynésien qui a été éliminé du jeu, s’explique et s’excuse.

Une légende qui s’effondre. Lors du dernier épisode de « Koh-Lanta – La Légende », tourné aux îles Sous-le-vent en avril dernier et diffusé ce mardi sur TF1, Teheiura a admis avoir enfreint les règles du jeu. C’est Denis Brogniart qui a d’abord évoqué le sujet avec lui sur « l’île des bannis », un des motu de Taha’a où le candidat polynésien avait été envoyé lors de l’épisode précédent. « Nous avons appris, et nous avons eu la confirmation, qu’à plusieurs reprises, vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large, de la nourriture. Et que plusieurs fois, on vous a apporté à manger sur le camp », a expliqué l’animateur. Teheuira, originaire de l’île des Raromatai aurait notamment interpellé des pêcheurs, de passage près du lieu de tournage, pour leur demander des vivres. « J’ai mangé deux fois », a-t-il confirmé expliquant avoir « souffert physiquement » lors de cette 5e participation au jeu télévisé. « La tentation a été trop forte, lâche-t-il, en larmes. Je ne cherche même pas d’excuses ».

Et la production de l’émission ne le lui en a pas trouvé. Constatant « un comportement déloyal, qui constitue un manquement à l’éthique » selon les mots de Denis Brogniart, le Polynésien a été exclu de cette édition « All-Stars », tournée sur son île natale. Il lui a été demandé de quitter immédiatement « l’île des bannis » mais il participera tout de même, comme les autres candidats éliminés, au choix final du gagnant. « J’accepte parce que je reconnais avoir trahi la loi de Koh-Lanta », conclut Teheiura. Selon le journal Le Parisien, deux autres candidats, Claude et Sam, ont également profité des vivres récupérées.

Des « sollicitations » des autres candidats

Dans un message posté sur les réseaux sociaux peu de temps après la diffusion de l’émission, l’aventurier de 43 ans est revenu sur cette élimination. Il assure à nouveau ne pas se « chercher d’excuses », mais explique que, contre toute attente, le fait de jouer « à domicile » ne lui a pas donné un avantage. « Cela a été tout le contraire, précise-t-il. Je voyais en permanence au loin la maison de mes parents. Cela m’a mis beaucoup de pression, je n’ai jamais vraiment réussi à me sentir dans le jeu ». Il raconte ensuite avoir reçu plusieurs fois, « parfois sur le ton de l’humour, parfois non », des « sollicitations d’aventuriers pour aller demander de la nourriture à des Polynésiens ». « Ce n’était pas simple mais j’ai toujours refusé. Je l’ai d’ailleurs précisé à l’équipe technique après l’incident, écrit-il avant d’en venir aux faits « incriminés ». « Un matin, j’ai aperçu une personne. J’ai hésité longuement, et puis finalement, tiraillé par la faim, je n’ai pas su résister, la tentation était trop forte. Je lui ai fait un geste, elle a déposé un peu de nourriture, écrit-il. Je n’ai pas souhaité la garder pour moi, je l’ai donc partagée. Cela s’est passé seulement deux fois, le même jour. Pour la deuxième fois, je n’ai rien demandé. Je tiens à préciser qu’aucun membre de ma famille n’a participé à cela. De même, rien n’a été planifié à l’avance ». Teheiura explique ensuite avoir tout de suite assumé cette « erreur », malgré l’absence d’images de la tricherie, et avoir voulu « rester honnête ».

« J’espère que cela n’effacera pas les bons moments ensemble », conclut-il à l’adresse de ses nombreux soutiens, au fenua comme ailleurs. Les réactions d’internautes ont en effet été nombreuses dans les minutes suivant la diffusion. Stupéfaction, effarement, moqueries, interrogations sur les sanctions envers les autres participants et sur l’origine des dénonciations, mais aussi, pour certains, soutien. « Tu resteras quand même une légende » écrit une spectatrice sur Facebook.