Au Salon de la gastronomie des Outre-mer, les Parisiens découvrent le ‘uto

La 7e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie a ouvert ses portes ce vendredi au parc des expositions à Paris. Pour cette édition, c’est la Guyane qui est à l’honneur. Le salon qui avait dû être virtuel l’année dernière en raison de la crise sanitaire, a pour but de valoriser les talents des Outre-mer. Parmi les nombreux exposants venus partager leurs produits et savoir-faire, Sylvana Ebb fait découvrir le ‘uto aux métropolitains.

Concours de cuisine, « show cooking » mais aussi danse, concerts, défilés de robes authentiques… tout au long du week-end, le programme des animations promet d’être riche. « Les gens vont pouvoir voyager ici ! » assure l’organisatrice de l’événement Babette de Rozières. « Il y a moins de pression qu’à la première édition en 2015, là on sent qu’il y avait une demande, ce salon est devenu un vrai rendez-vous et j’ai beaucoup de plaisir à le faire », ajoute la patronne du restaurant la Case de Babette, à Maule (Yvelines). Présente également, la maire de Paris Anne Hidalgo a tenu à souligner l’importance des territoires des Outre-mer, principalement en raison « de la forte présence des diasporas des Outre-mer en région parisienne ». « Vous êtes nos ambassadeurs dans le monde. Vous êtes le lien avec les autres continents et les autres cultures », a indiqué la candidate du parti socialiste à la présidentielle de 2022.

Tamure au parc des expos

Antilles, Guyane, Réunion mais aussi le Sénégal et Haïti : autant de territoires et pays qui ont répondu présent à l’invitation afin de présenter leurs savoir-faire. Du côté de la Polynésie française, de nombreux visiteurs ont pu admirer le Aloha Tahiti Show, l’occasion de découvrir depuis Paris la richesse de la culture polynésienne. Promouvoir la danse polynésienne en France et dans le monde, c’est le but de la troupe Aloha Tahiti Show. Un groupe de danse connu dans l’hexagone pour ses apparitions dans des émissions télévisées et surtout pour sa participation dans le film Le Cinquième élément de Luc Besson, sorti en 1997. « Je suis né avec la culture tahitienne et pouvoir diffuser cette richesse dans le monde entier, c’est une vraie chance », indique Teriitehau Taputu, chef de la troupe. « La culture est tellement vaste qu’elle peut nous aider à traverser n’importe quelle difficulté », ajoute celui qui a été reçu il y a quelques années par le pape François au Vatican dans le cadre de la tournée « L’aventure de la belle histoire de Tahiti et ses îles ».

Un parcours sensoriel

Quelques stands plus loin, c’est à la découverte de saveurs exotiques que public est invité : fleur de bananier, bourgeons de feuilles de ‘uru. À la tête du stand : Sylviane Ebb, originaire de Huahine, cette passionnée de cuisine a remporté le challenge culinaire A haere mai e tama’a avec six victoires à son actif. C’est d’ailleurs après ce concours organisé l’an dernier par l’association Ia vai ma noa Bora Bora que l’initiative de sortir un livre de cuisine a émergé. En plus de recettes saines et gourmandes, on peut y découvrir, les portraits de chefs cuisiniers du territoire dont celui de Sylviane. « Si je suis ici à ce salon, c’est grâce à Babeth de Rozières. Il y a deux ans, elle est venue gouter à ma cuisine à Bora, elle a adoré mes plats », explique Sylviane Ebb.