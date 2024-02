Les jardins et les autels du temple de Mamao n’ont pas désempli, ce dimanche, pour la Journée culturelle chinoise. Lions, danses, chœurs acrobaties en tous genres, gastronomie ou calligraphie… Un tour d’horizon culturel salué par le consul de Chine Tian Lixiao, qui considère, comme d’autres, les pluies de ces dernières semaines comme un présage de bonne fortune, voire même de croissance et de richesse. Les élus du Pays, présents en nombre, ont pris bonne note.

Les parapluies du début de matinée ont vite laissé la place à une forêt d’éventails, au temple Kanti ce dimanche. Personne, quoiqu’il arrive, ne semblait prêt à se laisser décourager par la météo : une heure après l’ouverture de cette journée culturelle chinoise, le grand chapiteau et les gradins prêtés par le Pays étaient déjà pleins a craquer. Il faut dire que le Sinitong et ses associations membres avaient promis du « grand spectacle ». Lions en meute et en transe courant dans le public, dragons du sol au plafond, troupes de danse et spécialistes des arts martiaux qui se succèdent sur scène au rythme effréné de la pop asiatique, artistes et acrobates des écoles locales ou des provinces chinoises, et même chœur du conservatoire qui chante en mandarin… « Parce que c’est l’année du dragon, on a voulu mettre les moyens, on a voulu donner un magnifique spectacle aujourd’hui, explique Patrick Yeung, le président du Sinitong. Et on est content qu’il y ait vraiment du monde, c’est un moment de partage aujourd’hui ».

Seule déception pour les organisateurs, ne pas avoir pu, comme c’était prévu, célébrer ce nouvel an autour du centre socio-culturel en construction près du Temple. « Le prochain nouvel an, promis », reprend Patrick Yeung, qui prévoit une inauguration « peut-être au mois de juillet ». En attendant, les clubs sportifs, écoles et autres associations chinoises, dont les stands sont répartis tout autour des jardins du temple, recrutent large et rappellent à qui veut l’entendre qu’ils sont ouverts « à tout le monde et toute l’année ». Les traiteurs asiatiques, malgré les files d’attente de spectateurs affamés, profitent de la journée pour répondre à quelques questions sur leurs recettes – sans, bien sûr, tout dévoiler. À l’intérieur du temple, les habitués guident les novices dans la consultation des oracles ou le cérémoniel de l’encens. « Ça n’est pas une question de religion, précise un responsable devant une statue du maître taoïste Tchong Ten Sou, apprécié pour son aptitude à chasser les mauvais esprits et à améliorer le Feng Shui. Beaucoup de gens viennent ici et vont à la messe juste après ».

Culture valorisée et intégrée

Un syncrétisme qui intéresse aussi les nombreux officiels qui s’étaient assis dans les premiers rangs pendant les 2h30 du spectacle. Aux côtés du Moetai Brotherson et du secrétaire général du Haut-commissariat Xavier Marotel, entouré de plusieurs ministres et des trois députés, le consul de Chine en Polynésie française avait fait le déplacement. Et avait même participé à l’organisation. Cette journée au temple Kanti, « c’est une très bonne plateforme pour les échanges entre la culture chinoise et la culture polynésienne et à cette occasion, on a eu la chance de pouvoir inviter une troupe d’acrobaties et d’arts martiaux de la province du Hebei en Chine, rappelle Tian Lixiao, salué à de multiples reprises pendant le show. On a vu très bien comment la culture chinoise est valorisée et se perpétue ici, pour enrichir le multiculturalisme polynésienne ».

Dans son discours sur scène, le consul a expliqué que les trombes d’eau tombées pour les premiers jour de l’année du Dragon de bois étaient un très bon présage. « L’eau, dans notre culture, c’est la fortune, donc cette pluie pourrait nous réserver de bonnes surprises », sourit-il. « Croissance et richesse » seraient les maître mots de l’année à venir. « J’ai pris bonne note », rigole le ministre des Finances Tevaiti Pomare.