Mondial de Beach Soccer : les Tiki Toa renversent l’Espagne (5-3) et s’assurent un quart de finale

D’abord dominés 3 – 0, les Tahitiens ont su réveiller leur esprit d’équipe et leur instinct guerrier pour faire vaciller de coriaces Espagnols cette nuit à Dubai. 5 à 3, score final. De quoi assurer aux Tiki Toa, après leur victoire d’entrée face à l’Argentine, une place dans le tableau final. Ils tenteront de rester premier de leur groupe face à l’Iran lundi matin à 7 heures. Ce sera ensuite l’Italie ou les Émirats Arabes Unis, pays hôte.



Les Tiki Toa avaient entamé leur Coupe du monde par une victoire teintée de moments de flottement face à l’Argentine. Il s’agissait donc, face à l’Espagne, de confirmer, mais surtout de se rassurer. Mais ça n’est pas sur cette voie qu’a été lancé le match, cette nuit, au Dubai Design District Stadium. Un arrêt mal renvoyé qui finit au fond des filets en fin de première période, un coup franc tout prêt d’être stoppé mais qui alourdit tout de même le score au retour sur le terrain, un but en dégagement du gardien espagnol quelques minutes plus tard… Après une vingtaine de minutes de jeu, les Tahitiens, en blanc, paraissent submergés : 0 – 3 pour les Ibériques… Fin de partie, peut-être fin de Mondial ?

Sûrement pas pour les Tiki Toa menés par un Heimanu Taiarui très en jambe, qui relance le match après une bicyclette sur corner. Les Espagnols doutent, puis vacillent : deux buts de Patrick Tepa puis Tearii Labaste pour égaliser en fin de deuxième période, un troisième pour prendre l’avantage, dans la foulée, grâce à Roonui Tiniraurii. Le même Roonui qui donne le coup de grâce une douzaine de minutes plus tard, juste avant le coup de sifflet final. 5 à 3, cris de joie, et images de communion de toute une équipe. Heimanu Taiarui sera élu homme du match par les observateurs de la Fifa.

Avec deux victoires et 6 points dans le groupe B, les hommes de Raiamana Li Fung Kuee s’assurent donc une place en quart de finale et tenteront, face à l’Iran, qui avait dû attendre les tirs au but pour battre l’Espagne, mais s’est débarrassée de l’Argentine par 6 à 3, de conserver la première place de leur poule. Le quart de finale doit avoir lieu jeudi à 5h30 ou 7 heures. Le match sera quoiqu’il arrive difficile : sur la route des Tiki Toa se tiendront soit les Italiens, finalistes en 2019 et demi-finalistes les deux éditions précédentes, soit les Emiratis, pays hôte et visiblement en forme, avec deux victoires face aux Etats-Unis et à l’Egypte.