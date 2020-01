Au théâtre l’histoire… de la révolution industrielle

Du 24 au 26 janvier le Petit théâtre de la Maison de la culture offrira sa scène à Alexandre Delimoges pour un seul en scène historique s’appuyant sur le personnage de Gustave Eiffel, pour évoquer toute une période de transformation de la société française.

« Gustave Eiffel, en fer et contre tous », le jeu de mots est bien senti pour évoquer l’inventeur d’un des symboles les plus connus de France, la dame de fer, la Tour Eiffel. Ce seul en scène historique, créé et porté par Alexandre Delimoges, retrace évidemment la vie de Gustave Eiffel mais pas seulement. « C’est surtout un prétexte pour replonger dans l’histoire de la fin du 19e siècle » explique le comédien. La fresque prend pour point de départ une grève au troisième étage de la Tour Eiffel, à trois mois de l’inauguration.

Si l’auteur et comédien avoue facilement être passionné d’histoire et avoir voulu transmettre cette passion au public, Alexandre Delimoges souhaitait également « réhabiliter » Gustave Eiffel, finalement peu connu en dehors de la dame de fer. « C’est l’inventeur du management à l’américaine, le premier patron dit « de gauche » de France, on lui doit énormément de gares, de moulins et d’églises ».

Mais attention, il ne s’agit pas ici d’un cours d’histoire. La mise en scène est très moderne et se rapproche presque du one man show. Le public est invité tout au long du spectacle à interagir avec le comédien pour trouver une solution au conflit social auquel est confronté Gustave Eiffel. Pas besoin donc d’être historien, parisien ou même admirateur de la tour Eiffel pour apprécier la pièce. Bien au contraire d’ailleurs. Finalement, « Gustave Eiffel, en fer et contre tous » est une aventure humaine qui résonne fortement avec les préoccupations contemporaines.

Après avoir obtenu le prix du meilleur auteur au Festival d’Avignon 2018, c’est la première fois qu’ Alexandre Delimoges jouera aussi loin de la Tour Eiffel. C’est du 24 au 26 janvier au Petit théâtre de la Maison de la culture.

Pratique :

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne ticketpacific.pf.