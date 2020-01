L’agresseur du policier polynésien à Marseille mis en examen mais laissé en liberté

Le jeune homme de 17 ans qui s’était rendu à la police après l’agression au couteau du policier Ariitea Haapaitaha a été mis en examen mais laissé en liberté sous contrôle judiciaire. L’avocat de l’agresseur conteste déjà la version des faits donnée le week-end dernier, estimant que la victime « a beaucoup de choses à se reprocher. »

L’auteur du coup de couteau à l’abdomen qui a failli coûter la vie samedi dernier à Ariitea Haapaitaha, jeune policier polynésien, a été mis en examen pour violences avec arme et laissé en liberté sous contrôle judiciaire.

Ariitea Haapaitaha, 25 ans, est fraîchement diplômé de l’école de police de Nîmes. Son affectation à la surveillance du palais de justice de Marseille ne date que d’un mois. Samedi soir dans le quartier des Chartreux (4e arrondissement de Marseille), alors qu’il était hors service, il avait été blessé alors qu’il tentait de s’interposer dans une bagarre. D’abord placé dans un coma articifiel, il a subi une intervention chirurgicale au foie et ses jours ne sont plus en danger.

Selon le quotidien La Provence, le jeune homme de 17 ans qui s’était constitué prisonnier dimanche a été mis en examen pour violences volontaires avec arme ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, et laissé libre sous contrôle judiciaire. Quatre autres jeunes ont été mis en examen pour non assistance à personne en danger. L’enquête doit déterminer les circonstances de l’agression, mais l’avocat de l’adolescent, Me Sebbar, a d’ores et déjà déclaré au quotidien marseillais : « Je salue l’enquête policière qui force le respect. Équilibrée, impartiale, équitable. La victime n’est pas intervenue en bon Samaritain pour assistance. Elle a beaucoup de choses à se reprocher« .